前副總統、前國民黨主席連戰夫婦，24日擴大舉辦結婚60周年的鑽石婚宴，立法院長韓國瑜、前立法院長王金平與台中市長盧秀燕等人皆出席祝賀。連戰妻子連方瑀致詞時說，在悠悠60年的歲月中，「戰哥」就像一棵茁壯的大樹，日以繼夜為全家遮風擋雨。

此次鑽石宴由連戰兒女連勝武、連詠心主持，他們以連戰在「與子偕行：連方瑀自選輯」一書中的序開場，講述連戰夫婦兩人的愛情。

而連方瑀致詞時表示，非常開心今晚各位在百忙中，撥冗出席。俗話說，十年修得同船渡、 百年修得共枕眠。 60年前，29歲的連戰和21 歲的方瑀， 因為緣份、因為愛情，成為終生伴侶，許下天長地久、恩愛相守、共度一生的盟約。

前副總統、前國民黨主席連戰夫婦，24日擴大舉辦結婚60周年的鑽石婚宴，連方瑀致詞。（連戰辦公室提供／陳薏云台北傳真）

連方瑀說，「在這悠悠60年的歲月之中，我們也從兩口之家，發展成了一個20人的家庭。60年來，戰哥就像一棵茁壯的大樹，日以繼夜，為我們全家遮風擋雨。」

連方瑀表示，2萬多個日子，他們一起分享了無數的歡樂時光，也共同度過了許多艱難的時刻。「戰哥和我始終相濡以沫，攜手同行。尤其是戰哥生病後，我們更是互相扶持，深刻體會『少年夫妻老來伴』的意義。」

連戰女兒連詠心24日出席前副總統連戰與夫人連方瑀的「鑽石婚宴」。（姚志平攝）

連戰兒子連勝武24日出席前副總統連戰與夫人連方瑀的「鑽石婚宴」。（姚志平攝）

連方瑀表示，此刻要謝謝戰哥這60年始終不渝的包容、信任與照顧，戰哥「你是我一生的摯愛和夥伴，因為有你，我今生無悔，如果有來生，我希望下輩子仍成為你的牽手。但問題是：不知道你是否願意」。

她表示，再次感謝各位好朋友幾十年來的不離不棄，因為有在座的各位，才讓我們的人生更豐富、更圓滿、更精彩。謝謝大家。