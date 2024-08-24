民眾黨主席柯文哲在台北市長任內，請辭出走的首長多。台北市議員游淑慧認為，柯文哲身邊只要聽話、會講他愛聽的話、敢為他衝等三種人，也只有這三種人才能在柯文哲身邊長長久久。

游淑慧23日在《關鍵時刻》節目中表示，她曾說過柯文哲擔任台北市長時，用人分手率高，翻臉率也高。但跟他分手的都必翻臉，這就比較奇怪了。雖然柯文哲最近罵說，都是名嘴亂講、 藍綠要攻擊他，但是其實很多是民眾黨裡面的人心灰意冷出來講的。譬如朱蕙蓉是創黨元老，以前超挺柯，這樣的一個人都切心出來講了，這就是柯文哲帶人的風格。

游淑慧認為，能夠在柯文哲身邊的只有三種人，也只有這三種人才能在柯文哲身邊長長久久。第一種，聽話的人、要百分之百聽他的話，像民眾黨秘書長周榆修、 民眾黨副秘書長許甫這種；第二種，會講他愛聽的話，哄他開心、照顧他的人，比如黃珊珊在他們面前是太后娘娘、滅絕師太的表情，但是她在柯主席、柯市長面前就會說「市長，你的領帶」、「市長，你要不要吃東西，不要餓到了」；她舉例說，在他們面前是滅絕師太，在柯面前就變成周芷若，是不一樣的。

游淑慧更指出，第三種人，是要敢為他撩落去，敢為他衝，敢為他髒了、黑了自己手的人，前北市副市長彭振聲也是。柯文哲當8年台北市長，最出名的就是政務官換來換去，可以始終8年不離開台北市的，都要聽他的話去做一些事情；當年林洲民、蘇麗瓊，都是忍不住因怕出事情，就跑了。