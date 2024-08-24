據日本共同社24日報導，美軍將在嘉手納基地（沖繩縣嘉手納町等地）加派6架陸戰隊MQ-9「死神」無人偵察機，作為臨時部署。日本防衛省23日告知了該縣與該町，這將增加當地的基地負擔。美國空軍當天在嘉手納進行了傘降訓練，已經連續2個月實施訓練。

據沖繩縣消息，新的無人機預計將部署一年，尚不清楚何時開始。這些無人機可能已由美軍貨機從夏威夷運抵嘉手納基地，該基地自去年秋天開始運營無人機MQ-9，今年5月起還臨時部署了大型無人偵察機MQ-4C。

另一方面，在嘉手納的傘降訓練是今年第6次，雖然沖繩縣要求中止訓練，但23日下午5點15分前後，依然有7名美國士兵從町上空飛行的美軍飛機上跳傘，降落在基地內。

日美間存在共識，即除了例外情況，傘降訓練在伊江島輔助機場（該縣伊江村）實施，但美方稱伊江島的跑道劣化，不適合飛機起降。

據日本放送協會（NHK）去年11月報導，日美政府為了加強西南地區的警戒監視，從2022年11月起在海上自衛隊的鹿屋基地（位於鹿兒島縣鹿屋市），部署8架MQ-9，時間為期1年。日美政府在部署期限屆滿1年之前，決定不設期限，將MQ-9轉而部署至沖繩的美軍嘉手納基地。