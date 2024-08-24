好萊塢巨星「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）與前妻凱蒂荷姆斯（Katie Holmes）的寶貝女兒舒莉（Suri），因亮麗外型及星二代身分，從小就備受關注。今年18歲的舒莉，先前傳出放棄父姓「克魯斯」，似乎想正式與爸爸切割，但阿湯哥卻依舊要替她支付一年大約6.5萬美金（約新台幣210萬元）的學費。

根據外媒《每日郵報》報導，舒莉上週在媽媽凱蒂陪伴下已正式搬進學校宿舍，兩人穿著相似的造型，都身穿白色上衣及牛仔褲，其中舒莉拖著2個大行李箱，凱蒂則揹著白色大行李袋，行囊看起來有些厚重。對此，有消息人士指出，「舒莉對於人生的新階段感到興奮，為了完整體驗大學生活，她嘗試住在學校的宿舍，且會有一個室友，而不是與媽媽住在紐約的三層公寓」。

舒莉與媽媽凱蒂一起搬宿舍。（圖／IG@suricruise_sc）

而舒莉將在26日開始正式上課，但她與媽媽都不用支付學費，因為阿湯哥會出錢讓她讀完大學，這是阿湯哥與凱蒂離婚時所承諾的事，包含「醫療、牙科、保險、教育、大學和其他課外費用」。有位阿湯哥的朋友透露，「湯姆確實支付了舒莉的學費，且永遠不會停止，一年學費為6.5萬美金，但他毫不猶豫支付這些費用，他正在履行他的義務」；至於給凱蒂的撫養費，阿湯哥可能不會再支付，畢竟舒莉現在已18歲成年了，可以靠自己賺取生活費。

EXCLUSIVE: Tom Cruise is 'PAYING for Suri's $65K a year college tuition' https://t.co/uKW4uQIAd3 pic.twitter.com/eC9lx1FCS5 — Daily Mail US (@DailyMail) August 23, 2024

此外，舒莉所就讀的卡內基美隆大學，是一所位在美國賓州的私立大學，據傳舒莉將就讀時尚或演藝的科系，媽媽也非常尊重她的意願，且9月27、28日是宿舍的家庭週末，屆時可能看到她和媽媽在學校裡同框，至於她與阿湯哥最後一次合體，已是11年前的事了。