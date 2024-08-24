購買活動商品，隨機送新銳漫畫家「Eli Lin依萊」為次展覽創作出一位熱愛本土漫畫的臺北少女「小鵲」或《閻鐵花》Q版角色貼紙乙張(限量)！期望讀者在參觀展覽之餘，能以實際行動支持本土漫畫，共同享受閱讀的樂趣。

博客來指出，今年本土漫畫出版品更加多元且出眾，不僅看在漫畫在創作題材上更貼近時代，也出現更多創作者突破想像的精采故事！例如，新銳漫畫家日下棗《三個不結婚的女人》，突破單身即不幸的傳統戀愛向作品框架，畫出時下婚姻觀。羅寶、桑原兩人合作創作的《引路人》則將國人熟知的神界Ｘ靈界意象融合奇幻人情故事。科幻、恐怖類型今年也有值得注目的代表作，六牧《九號天鵝》提出複製人╳機性戀的命題，探討存在的意義。藥島《器官拼圖》則以獨特點描畫技工法，呈現出充滿詩意視覺與黑色幽默的恐怖短篇！本土新星漫畫家的卓越畫技與創作能量正衝擊著昔日對本土漫畫的既定印象，帶來百花齊放的盛況。

此次博客來線上書展，集結策展單位推薦精采好書，提供79折起的優惠。首推得獎無數的漫畫家常勝代表作，結合超級英雄與京劇元素的《閻鐵花》系列作品，今年榮獲第17屆日本國際漫畫賞最優秀獎，描述二戰後兩名少年情誼由簡嘉誠創作的《青空下的追風少年》也在其中！堪稱票房保證的人氣漫畫家謝東霖最新作《流氓書店》，這次要帶領流氓與文學少女拯救瀕危書店。

受到廣大讀者喜愛的插畫家左萱作品《芭蕉的芽》，帶領讀者一同回到30年代的臺北，體驗高校生的青春日常。

今年臺漫圈格外受到注目，精準描述時下戀愛觀的日下棗《三個不結婚的女人》、從臺灣LINE WEBTOON紅回實體紙書市場，大玩靈界元素的羅寶、桑原《引路人》等，更是不容錯過的熱銷佳作！這些不容錯過的熱銷作品，為臺漫圈注入了新的活力與創意。