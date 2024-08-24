就讀高雄樹德科技大學的23歲曾姓男大學生，8月19日晚上騎機車行經楠梓區德民路與惠都街口施工區時，機車撞上三角錐後人車撞飛，曾男彈跳撞上分隔島，導致頭顱嚴重受創不治，家屬無法接受家中唯一獨子因車禍斷命，懷疑當地施工標示不明才造成意外，盼有路人提供當時行車記錄器，再決定是否聲請國賠。

臉書社團「左營楠梓人」出現一則徵求行車記錄器的貼文，網友表示，朋友在8月19日晚上8點16分，在楠梓區德民路與惠都街口車禍人走了，請大家幫忙分享出去，看有沒有行車紀錄畫面有錄到。

死者曾男家屬表示，兒子考上高雄正修科技大學夜間部後，從雲林到高雄就讀，後來轉到樹德科技大學就讀，白天上課，晚上在麥當勞打工，19日出事前3天，兒子來回雲林與家人相聚，由於兒子是家中獨生子，丈夫對兒子車禍死亡至今仍無法接受。

家屬表示，家人在兒子車禍後返回事故現場勘查，發現三角錐沒設置警示燈，檢視民眾提供的監視畫面，兒子當天在路口才剛起步就撞上三角錐，之後就彈跳撞至分隔島。

家屬懷疑是現場施工區標示不清加上雨天才導致車禍發生，希望能徵求當晚路過車輛的行車記錄器，檢視後再決定是否聲請國賠。

轄區楠梓警分局表示，曾男騎機車行經該路段，因自撞傷重死亡，已依規定報請檢察官相驗。