原本想要短打將機會做給下一棒打者，統一獅外野手林佳緯最後選擇相信自己，在7局下鎖定第1球就積極出棒，敲出右外野逆轉3分炮，助隊以7比5擊敗富邦悍將，拿下3連勝也賞悍將3連敗。

獅隊4局打完原本取得3比1領先，但在5局上第2任投手高塩將樹出現亂流，單局投出2次四壞球保送，又被高國麟、林哲瑄連續安打，悍將單局攻下4分逆轉。

落後2分的獅隊在7局下展開反攻，首棒打者楊竣翔靠選球上壘、陳聖平內野安打，無人出局攻佔一、二壘，林佳緯再鎖定岳少華第1球就積極出棒，用3分炮、本季第2轟助隊逆轉。

獲選單場MVP的林佳緯賽後透露，因為覺得前2次打擊自己揮棒狀況不是很好，本來開轟的打席想要短打，把機會做給下一棒的邱智呈，「他們在喊暫停的時候我就有問小黑我該怎麼做，最後還是相信自己，有很好的結果。」

而獅隊拿下這1勝，也讓總教練林岳平執教勝場數來到281勝，超越前總教練呂文生，成為獅隊隊史最多勝的教頭。獅隊拿下3連勝，加上台鋼雄鷹以7比5擊敗味全龍，讓龍隊吞下4連敗，也讓出下半季第3位置，獅隊在全年度戰績部分仍暫居第一位置。