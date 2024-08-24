29歲女子札莉亞‧沙米古洛瓦前往模里西斯度假，期間卻突然失聯，家人僅收到她傳來的訊息：「別再聯絡我」，不料數日後發現她已遭一名交友軟體認識的新男友殺害，屍體被棄於當地樹林。（Zaliya Shamigulova）（圖／翻攝FB／Zaliya Shamigulova）

俄羅斯一名大學美女講師前往模里西斯度假，期間卻突然失聯，家人僅收到她傳來的訊息：「別再聯絡我」，不料數日後發現她已遭一名交友軟體認識的新男友殺害，屍體被棄於當地樹林。

據《太陽報》報導，這名不幸罹難的29歲女子札莉亞‧沙米古洛瓦（Zaliya Shamigulova）是俄羅斯車里雅賓斯克市某大學的講師，曾在2014年擔任索契冬奧的火炬手。札莉亞近日前往素有「天堂島嶼」美譽的模里西斯度假，並在社群媒體上表示「每天都在捕捉快樂」，然而就在某日出門後卻音訊全無，原計劃9月1日前往馬達加斯加的行程也因她的失聯也終止。

據了解，札莉亞於17日離開模里西斯弗利康弗拉克海灘（Flic En Flac Beach）的出租公寓後失去聯繫。當地監視器拍攝到她身穿藍白相間的洋裝，搭乘一輛由當地男子駕駛的藍色豐田車輛，隨後便再無訊息。與她同行的友人於19日向當地警方報案。

讓人不寒而慄的是，札莉亞失蹤後不久，她的家人竟收到一封由她名義發出的訊息，內容簡單卻異常：「我決定消失，別再聯絡我。」家人心急如焚，但真正的噩耗卻在22日揭曉。警方在模里西斯一處住宅區附近的樹林中發現了札莉亞的屍體，她全身赤裸，身上多處刀傷，令人不忍目睹。

經過警方迅速行動，29歲的IT工程師普雅維辛‧桑杜爾（Puryavirsingh Sundur）被捕。他供稱兩人是通過交友軟體「Tinder」認識，並且對札莉亞一見鍾情，甚至動了結婚的念頭。可是當天在開車載她出遊時，竟懷疑她對自己不忠，怒火中燒下拔刀殺人，之後還剝光她的衣物並棄屍林中，隨後假冒札莉亞的身份向她家人發出訊息。目前，警方正深入調查此案，並確認是否有其他共犯涉及其中。