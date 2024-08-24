台灣腦性麻痺運動休閒協會今年再次派出4位身障選手、帶著專用運動輔具，跨海參加「跑動金門Running Kinmen秘境探索夕陽跑」活動，推展運動平權理念。(于家麒攝)

為推展運動平權理念，台灣腦性麻痺運動休閒協會今年再次派出4位身障選手、帶著專用運動輔具，跨海參加今(24)日舉辦的「跑動金門Running Kinmen秘境探索夕陽跑」活動，並順道拜訪特教相關團體，示範與推廣「FrameRunning腦麻競速車運動」，期把握難得的機會，讓身處離島的身障朋友與社會大眾有機會認識並親身接觸此項運動。

台灣腦性麻痺運動休閒協會理事長周柏宏表示，該協會是由一群物理治療師與腦麻家庭所成立，這次遠征金門主要是推廣「FrameRunning(FR)腦麻競速車運動」，此次帶領4位腦麻選手，分別為嘉義縣忠和小學三年級的劉筱芃、屏東縣鶴聲國中三年級的李冠郁、現年32歲的全國身心障礙運動會T32選手黃建明、以及52歲的丹麥FR國際賽選手顏毓瑾及其家人，共計12人一起參加活動，並推展運動平權理念。

周柏宏強調，「FrameRunning」是國際帕運的正式項目，發源自1992年在丹麥開始推動的腦性麻痹族群運動，從3-4歲到70歲都可以參與，除有助於促進生理功能如肌耐力、心肺耐力，亦有助於促進視知覺能力，培養良好的運動態度與正向的人生觀。

周柏宏也補充說，事實上，「FrameRunning」適合對象除肢體障礙與腦性麻痺外，神經性病變、中風還有帕金森氏症或是衰弱的長輩等，都可以從此項運動得益。