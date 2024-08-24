大陸籃球節目《我的主場》之前曾因為沒做好維安工作和節目安排，讓男星王鶴棣生氣宣布退出。怎料，近日又爆出工作人員疑似利用職務之便，以洩露女星飯店房號等訊息為條件，在網路上發文「騙砲」女粉絲。對此，女星張予曦和節目製作單位紛紛發出聲明。

日前一名網友自稱是《我的主場》工作人員，在小紅書發文誘騙女粉絲。他和粉絲的對話截圖也在網路上曝光，他一開始就問粉絲年紀、身高和體重等訊息。之後提供藝人張予曦是住哪家飯店、房間號碼等私人訊息，並表示可以在他去接藝人時看到對方，條件是粉絲要和他發生性關係。

《我的主場》疑似爆出工作人員洩漏藝人隱私。（圖／翻攝自微博）

這名網友的行為被抓包後，眾人紛紛撻伐，大家喊話粉絲不要被騙，稱對方就是想騙粉絲上床，對方竟還囂張表示自己沒有否認約砲，稱：「以物換物沒毛病吧」，強調自己沒有哄騙，表示：「做之前可以簽協議，見不到（藝人）就叫警察拉我」囂張言論再次惹怒粉絲。

網友自稱是工作人員想誘騙女粉絲。（圖／翻攝自微博）

張予曦工作室發聲明。（圖／翻攝自張予曦studio 微博）

隨著事情越演越烈，張予曦工作室發表聲明，表示事情發生後已和節目組一起去報警，將積極配合調查這件事，並呼籲希望大家不要受騙。隨後節目製作單位也轉發張予曦工作室聲明，強調已經採取相關措施，「節目組會全力保證藝人嘉賓的安全保障工作」。