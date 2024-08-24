一名男大生今天下午行經139縣道20.8公里處失控摔飛，再與對向小客車發生擦撞，機車零件散落一地，男大生右手、雙腿擦傷，由救護人員給予清洗傷口、包紮止血等處置，柯男拒絕送醫。（民眾提供／葉靜美彰化傳真）

一名男大生今天下午行經139縣道20.8公里處失控摔飛，再與對向小客車發生擦撞，機車零件散落一地，男大生右手、雙腿擦傷，由救護人員給予清洗傷口、包紮止血等處置，柯男拒絕送醫。（民眾提供／葉靜美彰化傳真）

1名20歲男大生在今日下午騎車行經彰化139縣道20.8公里時，疑因下過雨，天雨路滑，機車失控摔飛，再與對向小客車發生擦撞，機車零件散落一地，所幸男大生意識清醒，僅右手、雙腿擦傷，確切車禍原因有待警方調查釐清。

彰化縣消防局在今天下午4時許接獲報案，有人在芬園鄉大彰路五段、139縣道20.8公里，發生機車自摔事故，消防員趕往現場救護，20歲柯姓男駕駛經救護人員評估意識清醒，右手、雙腿擦傷，給予清洗傷口、包紮止血等處置後，柯男拒絕送醫，交由員警處理。

139線有多處彎道，也常有重機族聚集飆車，經常傳出車禍事故，根據彰化縣警局交通隊統計，去年139線發生3件死亡車禍，115件受傷事故，而今年從1至6月也已發生87件受傷事故，男大生自摔同一地點，4年前也曾發生死亡車禍，警方除在沿線設置移動式測速照相、經常調派員警到場執勤，也呼籲民眾注意行車安全。