被譽為「港點魔術師」的鍾貴照主廚來台交流，其手做港點擄獲劉德華、黎明等名人的味蕾。（高雄萬豪酒店提供）

「彩鳳珊瑚魚餃」包裹著蝦仁、胡蘿蔔、綠花椰與馬蹄，主廚以象形捏製出金魚游水的態樣，栩栩如生令人驚嘆。（高雄萬豪酒店提供）

「松仁野菌石榴粿」石榴般的袋狀外型，填滿冬菇、杏鮑菇、百靈菇、松子及黑松露等餡料，綴以鮮黃的雞蛋絲畫龍點睛，精緻又可口。（高雄萬豪酒店提供）

粉色浪漫的「乳香菜肉生煎包」，鍾貴照主廚用香港南乳將麵皮擀出粉嫩色調，散發淡雅的紹興酒香，皮脆肉鮮、飽滿多汁。（高雄萬豪酒店提供）

「翡翠奶皇煎軟糕」鮮明的配色非常顯眼，與一般常見的港式甜糕不同，以鮮紅草莓和豬肉鬆點綴增味，不管外表或風味都很獨特。（高雄萬豪酒店提供）

「京翠」港式飲茶位於高雄萬豪酒店8樓，復刻老香港美學印象，9月1日開始供應「潮流港點嘉年華」。（高雄萬豪酒店提供）

素有「東方之珠」美譽的香港，從影視到餐飲文化都深深影響著台灣的潮流發展，港式飲茶也是許多人造訪香港必吃的道地美味。高雄萬豪酒店「京翠」港式飲茶餐廳近期特別禮聘，擄獲港台名流味蕾的知名香港大廚鍾貴照擔任客座主廚，據悉香港天王劉德華最愛的港點就是鍾主廚做的，黎明也對他的小籠湯包讚不絕口。此番來台客座，鍾主廚特別設計8道匠心獨具、色彩斑斕的港式點心，打造獨特的「潮流港點嘉年華」，民眾免飛香江，也能品嘗大師手做的魅力港點。

傳統香港人喜歡飲早茶，「一盅兩件」是生活日常，香港出身的鍾貴照主廚深受港式飲茶文化薰陶，逾40年廚齡的他製作過800多種港點，被外媒讚譽為「港點魔術師」。鍾貴照主廚也是一位當代港點藝術家，他固守正統港味的同時更重視色彩美學，每一款點心在他精心設計下幻化成別出心裁的藝術品，鍾貴照主廚表示：「同中求異才能做出夠吸引、有魅力的港式點心」。

「潮流港點嘉年華」嚴選台灣在地食材，鍾貴照主廚原創8款港式點心，以創新巧思賦予食材獨特的生命力。其中大眾熟知的港式魚餃在主廚的手中變身為亮眼吸睛的「彩鳳珊瑚魚餃」，晶瑩剔透的粉皮包裹著蝦仁、胡蘿蔔、綠花椰與馬蹄，滋味爽脆鮮美；橘紅白綠的撞色營造亮眼的視覺享受，鍾主廚以象形捏製出金魚游水的態樣，栩栩如生令人驚嘆。

獨樹一格的「松仁野菌石榴粿」，用的是工法繁複的水晶餃子皮，水溫的高低都會影響麵皮的彈性，處處是功夫。石榴般的袋狀外型，填滿冬菇、杏鮑菇、百靈菇、松子及黑松露等餡料，蕈菇香氣濃厚，口感軟嫩清甜，綴以鮮黃的雞蛋絲畫龍點睛，精緻又可口。另一款「乳香菜肉生煎包」，鍾貴照主廚賦予生煎包更時尚的外表，主廚用香港南乳將麵皮擀出粉嫩色調，散發淡雅的紹興酒香，再以拌炒過的高麗菜與豬後腿肉入餡，放入油鍋香煎，皮脆肉鮮、飽滿多汁。

「翡翠奶皇煎軟糕」鮮明的配色非常顯眼，宛如自帶氣場的大勢藝人，與一般常見的港式甜糕不同，「翡翠奶皇煎軟糕」麵皮兌入磨成泥的韭菜，再裹入鹹蛋黃、椰漿與奶油製成的奶皇餡，夾藏多種堅果與葡萄乾，先蒸後煎，爽脆有Q勁；最後以鮮紅草莓和豬肉鬆點綴賦味，鹹甜交織很唰嘴，不管外表或風味都頗獨特。「潮流港點嘉年華」還可吃到「芹香洋梨鹹水角」、「蘆筍魚蝦蟹餃」等多款精緻繽紛的美味港點，9月1日開始供應。