網紅儒哥日前到墾丁大街旅遊，買6片櫛瓜竟要100元，引起熱烈討論，業者則抱屈表示是因物價通膨，加上颱風影響導致，反質疑有人意圖炒作話題，對此菜販出面揭露時價，直言店家價格真的有點扯了。

根據《三立新聞網》報導，業者回應蔬菜從北部批發，運費高昂，近期又受到颱風影響產量減少，加上原物料通膨，菜價上漲，價格自然高，且一直以來都是每份100元販售，也都會確認客人意願才料理，「不只墾丁，每個地方都一樣」，反質疑有人藉機蹭流量。

但實際走訪恆春，當地菜販表示，櫛瓜一條半斤82元，大約可以切成40片上下，依照影片中6片一盒，可以賣6至7盒，就算加上人事、料理成本，頂多賣到3、400元，也就是一盒60元左右，店家賣到6、700元確實有點誇張了。

過去幾年來墾丁坑殺遊客事件頻傳，最有名當屬2017年吳師傅魯味事件，兩盤魯味竟要價1840元，引發軒然大波，重創墾丁形象。