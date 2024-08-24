民眾黨主席柯文哲今（24）日坦言，對於政治獻金風波，黃珊珊當然有政治責任，前民眾黨立委陳琬惠認為，柯文哲過了這麼久，才說黃珊珊有「政治責任」這4個字，為時已晚！

民眾黨主席柯文哲政治獻金風波纏身，先前傳出柯曾和時任競總總幹事黃珊珊討論辭立委一事，柯文哲今（24）日說，黃珊珊當然有政治責任，但作為善後小組負責人，這段時間先讓她把這些事情做完。

柯文哲強調，黃珊珊當然有政治責任，不能躲避，但黃作為善後小組負責人，這段時間先讓她把這些事情做完，以後黨內再討論下一步要怎麼做。

前民眾黨立委陳琬惠24日在《少康戰情室》表示，柯文哲過了這麼久，才說黃珊珊有「政治責任」這4個字，為時已晚！地方黨部每天站在第一線面對民眾，被酸被罵，現在是創傷療愈期。

陳琬惠認為，許甫說的沒錯，現在就是信用破產，能不能撐下去？不知道。只能說，願意留下的人再慢慢往前走，如果真的走步下去，只能尊重彼此的決定。