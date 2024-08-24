美國猶他州發生一起令人痛心的悲劇事件，一名年僅5歲的男童在家中房間內誤觸手槍，不慎將子彈射入自己頭部，經家人急救後仍不治身亡。當地警方目前已排除他殺可能，但仍深入調查男童是如何接觸到這把上膛的手槍。

根據外媒報導，該事件發生於猶他州鹽湖城南部小鎮桑塔金，22日這名5歲男童在家中玩耍時，獨自進入房間，意外發現一把9毫米手槍（9mm），因好奇心驅使將手槍拿起把玩，不慎扣動扳機，子彈射中頭部。男童的父母聽聞槍聲後，立即衝入房內發現男童倒地不起，隨即報警並施行心肺復甦術（CPR），但男童因傷勢過重及大量失血，當場傷重不治。

警方到場後展開初步調查，確認事發時男童的父母及其他家人在房外，因而排除他殺的可能。目前警方正在調查男童如何取得這把已上膛的手槍，並尚未對其父母提出任何指控。

另外，堪薩斯州一名母親將一把上膛的9毫米手槍放在沙發上，隨後她2歲兒子開槍射死了4歲的妹妹，這名母親週二被判處終身監禁。

美國社會槍枝氾濫。槍枝安全倡議組織Everytown的數據顯示，2023年，美國至少有157人因為兒童和少年無意間引發的槍擊事件死亡，另有270人受傷。

儘管美國允許民眾合法持有槍枝，然而猶他州並無法規明確規範槍枝的保管方式，亦無懲罰因疏忽導致未成年接觸槍枝的法律條款。相關專家呼籲，為避免類似悲劇重演，民眾應將槍枝上鎖並妥善保管於保險箱內，且切勿上膛，子彈與槍枝應分開存放，以確保安全。

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