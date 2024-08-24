美國陸軍擔心士兵們的睡眠不足，美國第18空降軍團率先做出命令要求部隊一定要輪值下哨或其他業務後要睡滿4小時，確保值勤的士兵能獲得足夠的休息。目前有另一個防空單位也照搬了這項政策，或許很快就會普及到更多的軍種。

據美國軍事新聞網《任務與目的》（Task & Purpose）報導，駐紮在布利斯堡（Fort Bliss）的第11防空砲兵旅發布了一份備忘錄，指示所有值勤的士兵在輪班期間，至少要睡滿4小時。這份備忘錄在社交媒體上被布利斯堡（Fort Bliss）的士兵分享，明確要求士兵如何達到這一要求，值勤的士官必須制定排班表，以確保所有人員都能輪流睡眠。

該指導方針引用了國會研究和軍方的《FM 7-22健康手冊》，指出4小時的睡眠對於「保持身心正常功能，減少士兵結束值勤後發生車輛及其他事故的風險」是必要的。

這項舉措早在今年5月中，就由第18空降軍團（旗下包含82空降師以及101空中突擊師等）要求值勤士兵強制睡眠之後推行的。第18空降軍團的尼克森（David Nixon）首次提出了這項政策，他曾表示，這是為了解決一個部隊長期缺乏「明確的睡覺命令」的問題，來強制要求官士兵好好睡覺來避免因疲勞而造成意識模糊所導致風險。

第11防空砲兵旅的備忘錄幾乎與第18空降軍團的指導方針相同，包括「單位不得要求士兵在下哨或勤務後去做別的事情，而是直接去休息。」建議在夜間睡眠以獲得最佳效果，並且完成值勤的士兵結束輪班後仍然會有一天休息時間。

眾所周知，無論是通過研究還是士兵的經歷，軍人們普遍缺乏足夠的睡眠。睡眠不足已成為一個重大問題，以至於軍方正在積極研究如何提高士兵的睡眠質量，目前，有關睡眠的指導方針仍是由各指揮部發布的，尚未成為國防部的廣泛命令。