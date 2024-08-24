香港演藝圈模範夫妻劉嘉玲與梁朝偉超過30年，終於在2008年宣布結婚，兩人感情相當甜蜜，即使梁朝偉遠在歐洲拍片，劉嘉玲也會抽空前往探望。怎料劉嘉玲23日在社群曬出一張照片，只見她嘟嘴要親吻一名男子，但男子卻不是梁朝偉，竟是金馬影后張艾嘉34歲的獨子。

58歲的劉嘉玲23日在社群分享一張自拍照，只見她嘟嘴準備親吻一名男子的臉頰，仔細一看，該男子竟然不是老公梁朝偉，而她也文內寫下：「Happy birthday dear Oscar.（生日快樂，親愛的奧斯卡。）」並標註男方的社群帳號，足見兩人關係相當不簡單。

原來，該名男子就是王令塵，是金馬影后張艾嘉的獨子，也是一名跨界藝術家，現在在上海從事廣告設計。他去（2023）年12月與交往7年的大陸超模女友游天翼結婚，婚宴上星光璀璨，許多演藝圈好友都到場送上祝福，包含徐楓、李心潔、柯震東、陳柏霖、王陽明、吳建豪等，就連劉嘉玲也穿著暗紅色亮片禮服出席，貴氣十足；如今兩人又在生日會上見面，看來王令塵不只靠媽媽張艾嘉在演藝圈的交情，自己對於人脈拓展也是很有一套。

劉嘉玲去年出席王令塵婚禮。（圖／IG@carinalau1208）

照片曝光後，引來不少網友紛紛留言祝福王令塵「生日快樂」，同時王令塵也在照片下回覆「thank you」，不過，劉嘉玲大膽親吻小鮮肉的動作，讓粉絲看了直冒冷汗，在得知王令塵已是人夫身分，後才笑虧梁朝偉可以放心了，反應相當逗趣。