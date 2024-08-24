國防部表示，23日上午6時至24日上午6時，偵獲共機38架次，其中2架次無人機自台灣西南空域一路沿東南、東部、北部空域飛行後，自台灣北部空域飛返海峽中線以西，最近距離基隆約42海浬，飛行航跡似繞台飛行。前空軍副司令張延廷表示，共軍無人機在台灣東南、東北飛8個半小時，我們很多情資可能都被蒐集了，這非常值得警覺。

針對共軍無人機擾台，張延廷24日在中天《麥玉潔辣晚報》節目中表示，東南部、東北部都是無人機，無人機總共飛了8個半小時，非常久。因為無人機滯空時間久、飛行高度高、飛行速度慢，可以慢慢偵查。現在無人機的功能非常多，相關所有的情資，可以來回耕田式的蒐集，逆時鐘去順時鐘回，我們很多情資都被蒐集去了，這非常值得警覺。

張延廷接著表示，有3件事情我們要很留意︰第一，我們要不要勇於面對，因為中國大陸軍機、無人機已經到了我們鄰接區，已經兵臨城下，但我們只有掌握，卻無能為力；第二，要告訴國人真相，讓老百姓來支持國防；第三，要心防動員，既然他們已經兵臨城下，在24海浬之內，若沒有心防，國防都是假的。