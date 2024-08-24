「超犀利趴13」24、25日一連兩天在台北小巨蛋舉行，今首日由理想混蛋、宇宙人、盤尼西林、flumpool凡人譜、動力火車輪番登場，更請來超人氣搖滾天團GLAY，GLAY邀請五月天阿信和怪獸上台合作〈誘惑〉，掀全場高潮！

GLAY出道30年第一次參加海外音樂祭，也是暌違6年再次來台北，主唱TERU用台語問候「大家好」，並用中文說「我愛你，台灣」，一連飆唱新歌〈whodunit〉到必聽歌曲〈口唇〉、〈HOWEVER〉、〈SOUL LOVE〉等，全場沸騰。

flumpool 不僅演唱中文歌，還秀台語誠意十足。（羅永銘攝）

GLAY唱到最後一首歌時，介紹阿信和怪獸出場一起合作〈誘惑〉，這也是2018年GLAY小巨蛋演唱會上，五月天擔任嘉賓一起合作的歌曲，經典畫面重現，意義非凡。唱完後兩團在台上擁抱，TERU更高喊「謝謝阿信」、「謝謝台灣」、「下次見」！

flumpool凡人譜上次來台灣已經是2019年，這次來參加超犀利趴，除了選唱〈HELP〉中文版，主唱山村隆太還特別用台語「呷飽」未問候大家。他說，台灣有很多美好的回憶，像是陽明山夜景、麻辣火鍋、五月天演唱會，他也暖心表示，最近有很多地震災害，「我希望跟大家一起創造美好的世界，希望把我們的心意，傳達給你們」。