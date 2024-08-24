大陸某社區內的一間超市老闆娘因常穿的太暴露遭到檢舉，影片在網上曝光後一夕爆紅，如今她的店鋪貼出轉讓公告，且開始更新經營的抖音，疑似將轉型成網紅。（圖／翻攝自微博）

大陸浙江省杭州市一間開在社區的老闆娘，因穿著清涼露出乳溝，引來不少男顧客上門來光顧，但也為她帶來不少麻煩，由於她的影片在網上一夕爆紅，讓她被人找碴，並拍影片哭訴被一群人堵門口遭受攻擊，事發之後，該店鋪日前已貼出「轉讓公告」，而老闆娘也在抖音上發最新影片指出「店鋪已經轉讓出去了，本人只有這一個抖音帳號，請大家理性辨別，不要被騙和誤導」。

綜合陸媒報導，穿著清涼爆紅的超市老闆娘因穿著清涼引發熱議，然而，18日有附近鄰居發現該店鋪貼出轉讓告示，有也民眾表示告示不知道是房東貼的，還是老闆娘己貼的，但是現場的人已經不多了。

報導也指出，超市老闆娘因事發後討論度很高，老闆娘的抖音帳號也增加了30多萬個粉絲，似乎她也發現這一點，開始陸續更新自己日常影片，日前她也在自己經營的影音平台上發布影片表示「我是杭州超市老闆娘，今天店鋪已經轉讓出去了，本人只有這一個抖音帳號，請大家理性辨別，不要被騙和誤導」。

不僅如此，超市老闆娘還PO出影片，影片中她用了韓系甜妹的特效，並擺出各種賣萌表情，而她也在影片中提及「我也只是一個20多歲，喜歡穿好看的小裙裙，愛打扮的女生呀」。

這起事件發生於近日，浙江省杭州市一間開在社區裡的超市，因老闆娘常穿露乳溝的細肩帶上衣，引來不少男顧客上門聊天，但疑似穿的太暴露遭人檢舉，引警方上門，雖後續調查認定無違法，但老闆娘的影片也在網路上瘋傳，讓她一夕爆紅，反而引來更多人的騷擾，她日前還PO影片訴苦，遭到人欺負，甚至還被人圍堵攻擊，造成她生活上非常大的困擾。

消息在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「人家穿自己的衣服到底礙著誰事兒了」、「流量來了可以直播帶貨了」、「支持穿衣自由」、「天天這樣誰受得了， 關了轉讓清靜點」、「商機未來地，承前啟後得如何？」、「大家不要再過度關注了，讓人家平靜一下」、「給別人一些空間吧，不要注意了」、「老闆娘當網紅去了，在直播呢」、「因為粉絲養的差不多了，可以帶貨嚕，當然要轉手啦」。