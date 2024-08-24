24歲韓籍啦啦隊女神李多慧，來台發展展現超高人氣。喜愛跳舞的她，常會在IG分享影片，近日她曬出在雨中熱舞影片，大曬「濕身」福利看起來相當性感，不過她看起來似乎變瘦了，讓不少網友相當擔心。

李多慧23日在IG曬出最新熱舞短片，她穿著黑色短版背心搭配牛仔熱褲，展現緊實小腹和纖細手臂。影片裡，李多慧在下雨天拿著雨傘，看起來正要過斑馬線，她拿著雨傘背對鏡頭。但隨著音樂響起她將手上雨傘扔掉，之後跟著音樂扭動，做出撩頭髮、扭臀等性感動作，搭配甜美自信笑容，頭髮被雨水淋溼，寵粉濕身秀，相當吸睛。

李多慧影片中看起來瘦很多。（圖／翻攝自李多慧 IG）

影片一曝光，短短時間內累積破283萬次觀看數，粉絲紛紛湧入驚呼：「老婆衣服給我穿好」、「Omg這個腰」、「第一次喜歡下雨，多慧太美了！但小心不要感冒喔」、「我要衝過去...幫你撐雨傘」、「這影片怎麼都不會結束？」、「瘦很多耶，那個腰真讚」、「水深火熱」、「愛死了」、「不要淋雨啊啊啊」、「這腰會不會太不科學了」。

此外，也有不少網友關心李多慧身體健康，擔心她淋雨會感冒，或是看到她瘦很多，擔心表示：「多慧寶寶多吃點，好像瘦了」、「好像越來越瘦了」、「我真的會先瘋...有夠狠，多慧是不是變瘦了。」也有粉絲希望她快樂、健康，不要嫌她胖的言論給影響了。