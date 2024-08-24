日本近期出現白米市售量不足的情況，媒體冠以「令和米騷動」探討問題。

日本最近出現食用米庫存短缺狀況，全國多地有超市業者發出限購令，甚至出現貨架一空的罕見現象，就連稻米產地也有類似情況，令人想起1918年米價暴漲引發搶購導致暴動的「1918年米騷動」、30年前夏季氣候異常導致稻米嚴重減產的「平成米騷動」，日媒因而把這波米荒稱為「令和米騷動」，由於舊米品質下降供貨減少，新米可能要等到9月中旬才有辦法上架銷售，導致供需失衡。

日本總務省23日公布7月全國消費者物價指數，米價上漲17.2％，為20年來最大漲幅。綜合日本朝日電視台、富士電視台、RSK山陽放送、IBC岩手放送與台灣中央社等多家媒體報導，農林水產省7月公布6月底民間米庫存量156萬噸，比去年少了41萬噸，創下統計數據建立以來最低水準。人口眾多的東京已有超市業者祭出「每戶每天限購1包」白米限購令，就連盒裝煮熟米飯也設下同樣的限購措施。琦玉縣越谷市有超市業者把原本10公斤裝的白米改成2公斤包裝，搭配限購令販售。部分業者已緊急訂購泰國米、加州米進口應急。

稻米大縣也限購

就連新潟、岩手、福井等產米大縣也有部分店家出現同樣狀況。新潟縣三条市「マルセン」超市貼出「每人限購1袋米」，總經理太田雅悠說：「叫不到足夠的貨量，只能出此下策。這是我們超市經營20年來首次提出限購措施。」太田說，平常每年此時貨架上的米總是堆得滿滿的，今年卻是無米可堆，2處貨架的進貨量只能確保1半。2大進貨管道供貨量都不夠，只有正常貨量的4分之1。

日本產稻大縣最近也出現白米短缺的罕見情況。

TBS電視台日前報導，新潟縣米批發店庫存量通常是240噸左右，但2024年庫存量據說只剩10噸。朝日電視台知名主持人羽鳥慎一也在社群平台X披露網友發文抱怨：「我跑了4家超市都沒看到米，這是我頭一次遇到在商店裡買不到米的情況。」另一名網友說：「大約兩星期以來，我一直沒能在任何地方買到米。家裡剩下的米只夠今晚吃，好絕望。」

許多家有成長期子女的消費者也很苦惱。一名網友說：「我家每月白米消耗量大約30公斤。與我家情況差不多的朋友家裡，每個月要吃40公斤到50公斤的白米。如果我們照平常的需求量購買，別人可能會以為我們是在囤貨。希望市況趕快恢復正常。」也有網友說，在住處附近的超市、便利商店甚至藥妝店都斷貨了，只剩米店才有貨。

產米大國為何爆米荒？

外界認為主要原因是2023年酷暑導致稻米品質下降，碾米後可供販售的精米數量減少，其他原因包括高溫導致的缺水、米蟲問題。除了天候自然問題，人為因素包括：農林省先前因新冠病毒疫情期間庫存超標而主導稻米減產；今年到訪日本的外國觀光客持續爆量導致米料理需求大增，價格上揚；日本民眾因麥類糧食價格上漲速度高於國產米，出於「划算心態」增加米的消費量。此外，8月3日至12日盂蘭盆節假期，物流業者未將米商品運往市場。日前南海海槽地震示警訊息可能也引起部分民眾囤糧。

「RSK山陽放送」23日報導，蟲害業者東陽產業公司病蟲害防治專家大野龍德說，有些地區已發布害蟲警報，尤其今年椿象數量增加。這些遭遇蟲害的稻米雖然無毒，但會導致米的等級下降，即使多次碾磨賣相仍不佳，難以出售，市售優質米短缺就會引起價揚。

時事通信社報導，農林水產省副大臣武村展英日前在國會委員會答詢時稱，新米會在9月之前上市，約為全年出貨量4成，缺米問題將逐漸解除。今年稻米發育情況順利，武村呼籲消費者根據必要需求量買米即可。