由《未來少女》脫穎而出的女團紫月光加入新東家「本質娛樂」，新團名曝光了，別開生面由8位成員一齊命名的新團名叫「EighRA」，內含雙重意義，「EighRA」由Eight＋Aurora兩個字合而為一，意指八道神祕的光芒，而團名大寫ERA有時代的意思，「代表著屬於我們的時代來臨。」

此外，更有歐若拉女神破曉之光的前瞻意義，象徵EighRA這八道神祕的光芒，即將在華語樂壇大放異彩！而升級2.0之後，EighRA也演藝大躍進，商演活動跑不完外，更被台南市欽點為台南建城400週年推廣大使，拍攝行銷CF ，登上了紐約、巴黎、韓國等國際都會，不但為行銷台灣台南盡了一大份心力，EighRA也隨之放射狀飄洋過海，漂亮的隊容曝光在紐約時代廣場、巴黎春天百貨、首爾江南站鬧區。

EighRA受邀擔任台南建城400年推廣大使，成員Xiu、Brenda、Bling、Yia、Yuki、17、MENG和Libi 八位青春洋溢的女生，都異口同聲說非常榮幸，也表示台南好吃好喝又好玩，平常就常愛去台南小旅行，「我們在拍攝這支CF時，趁機拍了好多網美照，收穫滿滿，到現在還在連載中，請大家多多支持。」

EighRA近期活動大爆發，除了出席微風之夜、還出席了動漫博覽會演出，更回到新一季節目中擔任學姊，成長有目共睹！而她們孜孜不倦於學習，更把握工作之餘，上舞蹈課、說話課和肢體課，積極為了演藝事業而努力。