前罷免黃捷發言人徐尚賢再度發動「罷捷」，宣布第一階段已經收到1000多份連署書。民進黨立委黃捷回應表示，一切尊重，大家都有表達不同意見的權利。前立委郭正亮表示，要罷免黃捷沒那麼容易，她有兩個貴人，所以很強。

郭正亮24日在政論節目《新聞大白話》中表示，要罷免黃捷沒那麼容易。不過，市民當然能表明他們的態度，罷免黃捷的人，搞不好就是以前的同一群。

郭正亮接著表示，如果黃捷有意參選2026年，他也不會太意外。黃捷那一區立委選戰，高雄市長陳其邁對她最大的貢獻，就是勸退3個市議員，3個市議員都比她資深、都在地、都當3屆以上，顯然是總統賴清德和陳其邁共同的傑作。因此，她有兩個貴人，所以很強。

民眾黨前立委陳琬惠則指出，上次罷免黃捷，黃捷是愈罷愈勇。黃捷曾在臉書說，陳其邁說她很認真；她則特別去查一下，上個會期，也就是第一會期，除了黃捷去開門之外，她質詢了36次。她還問了民眾黨立委黃國昌辦公室，黃國昌總共質詢123次，所以她覺得，黃國昌才是表現好、認真的立委。