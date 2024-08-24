近日，大陸河南省平頂山市的一名網友在社交平台上爆料，稱其女友在寶豐縣萬像天街的一家火鍋店廁所內，遭遇了一名小男孩的偷窺事件。然而，事件中令人震驚的並非偷窺行為本身，而是男孩母親的反應。

綜合陸媒報導，根據該網友楊先生的描述，事情發生在8月22日，他和女友正在火鍋店用餐時，女友中途前往廁所。當時，女友發現一名約10歲的小男孩行為異常，在廁所門口徘徊，隨後男孩趴在地上通過廁所隔板偷窺。女友警覺後，立即拍下了照片，男孩見狀逃回用餐區。

事後，楊先生和女友在一樓再次遇見這名男孩，並發現他依舊在偷窺其他女性。出於對孩子的保護和教育，楊先生決定找男孩的家長理論。然而，讓人意想不到的是，當楊先生向男孩母親出示女友拍攝的證據時，這位母親不但沒有道歉，反而態度蠻橫地表示：「我孩子又沒有摸著碰著你，看看你怎麼了？」

該事件在網絡上引發了廣泛討論，許多網友對男孩母親的言行表示震驚和不滿。楊先生表示，當時他並未報警，考慮到孩子年紀尚小，且不願佔用公共資源，但事後這一經歷令他感到極為憤怒和無奈，因此將視頻發布在網上，希望能引起大家對此類事件的重視，同時提醒廣大女性在公共場所提高警惕，保護自身隱私。