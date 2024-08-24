22：39分宜蘭發生規模3.9極淺層地震 宜花最大震度4級 22:412024/08/24 中時新聞網 于川 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 22：39宜蘭發生有感地震。（圖／中央氣象署） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央氣象署地震報告指出，今（24）日22：39發生芮氏規模3.9地震，震央在宜蘭縣政府南方40.9公里，位於宜蘭縣南澳鄉，地震深度14.1公里。各地最大震度花4宜4中1投1。 22：39又震！宜蘭近海規模4.4地震 雙北猛跳一下 南投21處科技執法半年開逾3萬張罰單 事故率降12％ 琉球海溝強震 有規模9機率 專家示警：百年周期到了 #地震 #震央 #震度 #深度 #芮氏規模 【樂齡幸福情報站】 銀髮族「卡」好康！海天逍遙遊景點大曝光 也許您會感興趣 推薦閱讀 台南精準執法奏效 7月未發生大型車涉入死亡事故 11:342024/08/13 社會 深圳子公司發生火災 奇鋐發布重大訊息回應了 16:532024/08/20 財經 防止狼師事件再發生 北市教育局新增3大精進措施 18:122024/08/13 生活 以色列特拉維夫發生揹包炸彈恐襲 2人死亡 17:072024/08/19 國際 琉球海溝恐規模8強震 專家：若發生將重創台北盆地 08:222024/08/21 生活 陸漁船遭撞沉7人落海 陸官媒：1死3失聯 正在搜救中 14:332024/08/17 兩岸 台灣接連兩天發生地震 環球晶回應影響程度 09:462024/08/16 財經 動明輪寧波港爆炸案 陽明宣布：共同海損 19:582024/08/19 財經 野田佳彥：日本將持續利用各種機會強調台海和平穩定重要性 11:142024/08/21 政治 連2天超有感地震 專家曝1狀況：全島恐5級以上 10:172024/08/17 生活 台灣也有慢地震！氣象署示警：加速大地震發生時間 10:252024/08/22 生活 首爆柯文哲政治獻金爭議 前黨員：所有案件都在蔡壁如離開後發生 00:022024/08/22 政治 南海爭端再起！中菲海警船發生擦碰 陸發影片指控菲方 09:552024/08/19 兩岸 與運將發生糾紛！ 陸大媽竟爬車頂脫光衣服「全裸熱舞」 21:472024/08/21 社會 17歲少女深夜搭巴士被5人輪姦 司機售票員涉案遭逮 23:122024/08/19 社會 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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