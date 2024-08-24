中央氣象署地震報告指出，今（24）日22：39發生芮氏規模3.9地震，震央在宜蘭縣政府南方40.9公里，位於宜蘭縣南澳鄉，地震深度14.1公里。各地最大震度花4宜4中1投1。

22：39又震！宜蘭近海規模4.4地震 雙北猛跳一下
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琉球海溝強震 有規模9機率 專家示警：百年周期到了
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