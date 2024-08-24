由於聯準會（Fed）9月降息已是大勢底定，美元指數23日大跳水，並曾觸抵100.6，創下2023年7月以來低點。外界預期下個測試關卡將是100。美銀美林認為，美國經濟目前不冷不熱，已促使美元滑向「微笑曲線」底部。它並預期在軟著陸與降息因素影響下，美元到年底弱勢格局料將不改。

受到Fed主席鮑爾明確表態將在下月開啟降息循環，紐約匯市23日尾盤，美元指數大跌0.82％至100.68點，盤中最低曾下探到100.6。在主要貨幣方面，英鎊兌美元急漲0.94％至1.3211美元，盤中曾升及1.3229，創2022年3月底以來最高；歐元兌美元走高0.75％到1.1195美元的13月高點。此外受日銀總裁植田放鷹、聲稱升息立場不變，美元兌日圓更是重貶1.36％至144.27對1美元，也寫下8月6日以來的最低紀錄。

Mesirow投資公司策略師Uto Shinohara指出，Fed加入其他主要央行降息行列，是導致美元23日暴貶的主因。

美銀美林策略師Athanasios Vamvakidis與Paul Ciana等發布研究報告提到，今年上半受到美國經濟強勁與通膨深具黏性帶動，使得美元異常強勢。但如今情勢丕變，隨著美經濟可能步入軟著陸與降息時機將近，美元自第三季起已逐漸轉弱。

報告還提到，美元目前已從「微笑曲線」右側移至中間段。「微笑曲線」理論是由前摩根士丹利貨幣策略分析師Stephen Jen提出。他解釋，在美國經濟陷入衰退（曲線左側）或表現強勁（曲線右側）時期，美元通常都會走強，不過在美國經濟緩增長、全球其他地區經濟廣泛成長期間，美元則會滑向曲線底部。在該底部期間，美國經濟多不冷不熱，美元則傾向弱勢。

展望美元前景，美林認為在軟著陸即將發生與降息啟動下，該貨幣到年底料將持續弱勢格局。即使其它央行也跟進降息，也不會為美元增添吸更多引力，主要是相對其他央行，Fed降息對全球經濟帶來的影響更為深遠。