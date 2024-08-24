大陸女星Angelababy（楊穎）2022年與黃曉明結束6年婚姻，並協議兒子小海綿由兩人共同扶養。近日就有網友透露，在香港迪士尼偶遇疑似獨自帶兒子的Angelababy，而且母子倆感情非常好，溫馨的畫面也被網友目睹。

近日有網友在小紅書透露，在香港迪士尼偶遇帶著兒子的Angelababy，只見Angelababy穿著黑白條紋上衣及牛仔寬褲，頭頂戴著編織帽子，臉上還戴著口罩，十分低調，且看起來是獨自帶著兒子去玩。

Angelababy帶兒子去香港迪士尼被捕獲。（圖／微博 芒果撈小萌主）

另外，也有網友曝光母子倆玩過山車的畫面，Angelababy摘下帽子及口罩，在車廂快速移動時，明顯可見她瞪大雙眼、緊閉雙唇，面露猙獰的模樣，坐在一旁的兒子則一手緊抓前方扶桿，一手緊握Angelababy的手臂，母子倆感情親密，讓不少網友直呼「好溫馨」。

Angelababy與兒子一起玩過山車。（圖／微博 芒果撈小萌主）

事實上，Angelababy去（2023）年因疑似到巴黎觀看BLACKPINK成員Lisa的瘋馬秀一事，遭大陸「軟封殺」雖然近期看似解封，聲勢卻大不如前，讓不少粉絲替她感到可惜，但她也因此有更多時間可以陪伴兒子，陪伴兒子成長。