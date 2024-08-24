「超犀利趴13」24、25日一連兩天在台北小巨蛋舉行，今首日由理想混蛋、宇宙人、盤尼西林、flumpool凡人譜、動力火車、以及超人氣搖滾天團GLAY輪番上陣，五月天壓軸登場，石頭日前因舊傷導致腰椎滑脫而缺席巡演，經過休養後今正式歸隊。不過石頭卻在台上爆料自己生病，其他4位團員都沒有人關心他。

五月天今帶來「Just Say It！，今夜只有垃圾話的脫口秀」，並選唱了成員的創作曲。今也是石頭康復後首度現身，阿信表示，大家得知他受傷不能動都嚇了一跳，很關心他，他卻回說「謝謝，你們都沒有來問候我」，瑪莎趕緊解釋怕打擾他休息，冠佑則坦言，因為他受傷在腰部，所以不方便問。

石頭幽默自嘲：「因為平常做很多！做音樂做很多。」接著表示，剛發生時真的滿辛苦，好險有朋友幫忙，他也語重心長說：「抱歉！讓大家擔心了。希望大家都能夠健健康康，平平安安。」

五月天今壓軸演出，為超犀利趴畫下圓滿句點。（相信音樂提供）

五月天今把超犀利趴舞台布置成錄音室，冠佑直言好久沒練團，一打鼓就把手磨破了，被阿信冷回：「我們覺得還好，有人心疼嗎？」有現場歌迷手比愛心，石頭接話：「他想要吹吹吧！」疑似開黃腔，被阿信吹哨制止。

冠佑接著說，在錄音室最想點披薩外送，正在調音的怪獸突接話：「可以順便幫我點一個老花眼鏡嗎？我可能調音會調一整場。」阿信也爆料：「我看過石頭到處找老花眼鏡，眼鏡就戴他頭上。」而講到冠佑的座位時，怪獸直喊：「他偏左邊啊，他一直偏左邊啊！」又被瑪莎吹哨。

雖然彼此互虧，阿信不忘稱讚瑪莎雖然寫歌少，但一寫就拿金曲獎，而唱到〈生存以上生活以下〉時，他也正能量鼓勵大家「不要活在生存線，而要活出你的生活。」