美國、歐洲與英國等三大主要央行官員23日在傑克森霍爾央行年會上均暗示將在未來幾月降息或是進一步調降利率，這也意味全球高利率時代已畫下句點，轉而迎接貨幣寬鬆時代的來臨。

聯準會（Fed）主席鮑爾23日在全球央行年會發表演說時表示，政策調整的時刻已經到來，暗示Fed在9月決策會議將開始啟動降息。

Fed宣告將加入全球央行的降息行列，多少緩解投資人的不安。國際貨幣基金（IMF）與前美國財長桑默斯對於Fed的寬鬆舉動表示讚揚。IMF首席經濟學家古蘭莎（Pierre-Olivier Gourinchas）指稱，Fed即將實施降息計劃與IMF的建議一致。IMF過去曾主張Fed應該確保通膨獲得控制，但如今該風險已轉向勞動市場。

桑默斯也認為，Fed在9月降息是「正確做法」。他說雖然Fed未能在2021年針對通膨飆升採取迅速行動，但最終它還是透過充分與積極措施來扭轉該危機。

除了鮑爾外，歐洲央行管理委員會數名官員在這次央行年會上也提及9月再度降息的議題。芬蘭央行總裁雷恩（Olli Rehn）、拉脫維亞央行總裁卡薩克（Martins kazaks）、克羅埃西亞央行總裁武伊西奇（Boris Vujcic）與葡萄牙央行總裁沈德諾（Mario Centeno）都表示將支持歐洲央行繼6月首度降息後，9月再度調降利率。

雷恩指出，歐元區通膨目前持續處於降溫軌道，但同時歐洲經濟前景趨疲，特別是製造業景氣不振，基於這項情勢發展，將升高歐洲央行9月進一步降息的機率。

英國央行總裁貝利（Andrew Bailey）23日在央行年會上提到，長期通膨壓力正在緩解，但央行並不急著進一步降息。不過他對未來再度降息仍舊抱持開放態度。

基於英國整體通膨大幅下滑，該央行已在今年8月將主要政策利率從5.25％的16年高點下調至5％。

此外加拿大、紐西蘭與中國等央行也都在日前相繼寬鬆貨幣政策。唯獨日本是一大例外，歷經多年超寬鬆貨幣政策後，日本央行在7月底將利率升高到0.25％，並暗示未來還會繼續調高利率。