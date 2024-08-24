大陸一輛列車上，有「超胸妹子」在整理包包時，露出「超飽滿安全氣囊」，此畫面也讓網友們驚呆。（圖／翻攝自X平台）

近日社群平台X(前推特)上瘋傳一段影片，有位亞洲臉孔的女子搭乘大陸某列車時，因在座位上低頭在整理包包時，胸前露出「飽滿安全氣囊」，也讓一旁的旅客忍不住將此畫面拍下上傳網路；而令人驚豔的一幕也讓網友表示「32D線」、「波音36」、「這是很深奧的問題」、「深乳溝航空公司」。

「X平台(前推特)」有網友發布一段影片「猜猜看是哪家航空公司？」，從影片中可見，在1輛大陸的列車上，有女子上車後，在座位上彎著腰低頭整理包包，然而，卻讓她露出「飽滿安全氣囊」，而一旁其他的旅客也忍不住拿出手機拍攝，並且上船影片至平台，引起網友們瘋狂轉傳。

影片在網上曝光後，網友們也熱烈討論表示「32D線」、「波音36」、「火車或巴士不是」、「航空公司」、「漂亮的紋身」、「這是火車不是飛機」、「很深奧的問題」、「航空公司？那是一架飛機嗎？我以為是公車」、「行李是什麼顏色的？」、「深乳溝航空公司」、「不管它是什麼，快告訴我，我們也得走了」；不過也有網友認為女子遭到偷拍，還有網友對女子胸前的刺青感到反感。