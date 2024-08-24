台灣房價漲勢驚人，且由於新青安政策的上路，讓房市更加火熱，不少醫師、工程師都表示，即便自己算是高收入族群，買房後的房貸壓力依然不輕。醫師蘇一峰今（24）日就指出，大科醫師在醫院工作，不可能買的起1.2億的房子，就算2個醫師加起來也很難，只有從政、經商，或當側翼網購帶貨，否則不可能發大財。

蘇一峰在個人粉專發文表示，現在這一代的大科（內科、外科、婦產科、兒科、急診等5大科）醫師在醫院工作，就算工作一輩子，不靠長輩的幫助，領的薪水根本不可能買一億二的房子，且就算兩個醫師賺的錢加起來，想要買上億房，也非常困難！

他強調，原本在醫院上班當救人的醫師除非走別條路，像是從政經商，或者當側翼網購帶貨賺錢，不然根本不可能發大財！蘇一峰還補充，「健保點值時代已經不一樣了，健保讓救人的大科醫師跑光光」。

對此，網友紛紛留言回應，「年輕醫生還擔心貸款下不來，買不了三房的房，真的很可憐」、「有做自費的外科要買上億豪宅應該是沒問題」、「現在當醫生不如去當工程師」、「豪宅不是受薪階級能買的」、「蘇醫師，辛苦了，謝謝您分享！」、「整形/醫美醫師，病患很多地方都要自費，這領域醫師比較有可能買得起豪宅」。