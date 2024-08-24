英國知名作家《哈利波特》作者JK羅琳（J.K. Rowling），在巴黎奧運多次發文質疑台灣拳后林郁婷和阿爾及利亞女拳手克莉芙（Imane Khelif）性別。近日又在社群發文諷刺克莉芙「有時間化妝不如公開DNA檢測結果」。對此，影帝黃秋生也發文反諷JK羅琳：「有時間寫書，不如公開精神檢驗報告」。

JK羅琳23日在X轉發文章，內容稱克莉芙正在進行女性化公關活動以分散外界注意力，JK羅琳配文酸：「顯然，發起公關活動和化濃妝，所花費的時間和精力，遠比直接公開DNA測試結果還要多很多」。

"It’s important to highlight that launching a PR campaign and applying layers of thick makeup requires far more time and effort than simply making DNA test results public." -- ✍️@SwipeWright https://t.co/mRECJgNX3X — J.K. Rowling (@jk_rowling) August 23, 2024

先前曾多次發聲力挺林郁婷的黃秋生24日也在臉書發文轟：「那個羅琳也真的很討厭，嘲諷克莉芙有空化妝不如公開DNA報告。那麼如果有人懷疑妳JK羅琳是精神病，妳是不是有時間寫書不如公開精神檢驗報告？別人當然有證明才敢告妳吧，太太」。

黃秋生再度開嗆JK羅琳。（圖／翻攝自黃秋生 臉書）

貼文一出，不少網友都拍少叫好，表示：「謝謝黃大哥發聲！」、「她真的是很煩人」、「秋生哥說得好」、「黃大哥說中我的笑點！有些時候必需閉嘴就閉嘴，要落的丟人現眼才要住嘴嗎？」、「永遠活在自己的世界」、「比喻超好」、「邏輯正確」、「是啊！隨便懷疑人，還要人自清，沒證據大家都能隨便汙衊人了！」