日前才傳出蘋果秋季新品發表會邀請函用AI造假的烏龍，但美媒23日引述消息人士報導，蘋果新品發表會9月10日登場，iPhone 16及最新款Apple Watch、AirPods都將亮相，而iPhone 16開賣時間在9月20日。

據悉iPhone 16 Pro系列的螢幕尺寸放大，相較iPhone 15 Pro Max的6.7吋，iPhone 16 Pro Max有6.9吋大。iPhone 16還強化照相功能，像是加裝拍照專用按鈕。

蘋果也趕搭AI手機列車，早在今年6月的全球開發者大會（WWDC）上就預告，將推出適用iPhone、iPad和Mac的AI工具Apple Intelligence，整合新版語音助理Siri，並導入OpenAI的ChatGPT服務。

蘋果穿戴裝置大改版。智慧手錶Apple Watch Series 10雖變輕薄，但螢幕更大，預料還會加入AI功能。AirPods耳機產品線翻新，推出全新的中低階版，AirPods中階版具降噪功能，入門款則是自2019年以來首度升級。

蘋果打算在今年稍後，讓Mac電腦改搭載自行研發的M4晶片，採台積電3奈米製程，可支應強大的AI運算。但Mac更新通常要等到年度iPhone新機上市1個月後才會宣布。

蘋果8月初公布第三季財報（截至6月底）顯示，在中國的業務受挫，寄望產品添加AI功能後吸引買家回籠。據金融科技公司Visible Alpha資料，蘋果在第三大市場中國的營收減少6.5％，衰退幅度比預期的2.4％還大。

蘋果營收仍過度依賴iPhone的挹注，有分析師指出，蘋果想靠產品增添AI功能提振業績，短期內很難實現。

蘋果股價23日收漲1.03％，報每股226.84美元，今年以來漲幅超過22％。

照往例蘋果秋季新品發表會都在9月登場，蘋果至今仍無動靜。19日疑似蘋果發表會的活動邀請函釋出，引起全球果粉關注，但事後有人出面證實，邀請函是用Figma工具與AI生成輔助偽造，花不到10分鐘時間便完成。