陝西考古博物館館長種建榮表示，台灣在考古研究上「老資料吃出新味道」，過去兩岸合作研究的經驗愉快。（陳冠宇攝）

前台北縣縣長、旺旺集團副董事長周錫瑋參觀陝西考古博物館後，就大陸對古文物的維護稱讚不已。（陳冠宇攝）

中國大陸在考古發現上不斷有新突破，揭開越來越多古代文明的神祕面紗。有大陸的重量級考古學者認為，台灣雖然沒有太多新的考古資料，但是卻能透過整理研究讓「老資料吃出新味道」，因此兩岸在考古方面仍有許多合作交流空間。

近日，2024陝台文化交流周主要活動之一的「中華歷史文化傳承與發展研討會」於西安舉行。陝西省考古研究院（陝西考古博物館）院（館）長種建榮出席研討會，他於場邊受訪時提出前述觀點。

談到兩岸考古發掘的合作，種建榮首先表示，大陸和台灣的考古都是同根同源，皆始於1921年瑞典考古學家安德森（Johan Gunnar Andersson）在中國考古，其後中央研究院歷史語言研究所也培育出中國考古學的泰斗級人物。

種建榮接著指出，每年兩岸都有文化交流活動，台灣與大陸的考古研究者私下也有許多合作。他說，過去殷墟的一部分文物留在台灣，雖然沒有新的發掘，但是台灣在整理研究方面做得非常好，可以「老資料吃出新味道」。而大陸是有新（考古）資料，加上台灣的新技術、新理念、新方法，以及大陸的傳統觀點，雙方在合作上是非常愉快的。

種建榮直言，到現在，他和中研院史語所的許多研究者都還保有聯繫，合作也是持續不斷，儘管目前暫時沒有出現以官方為主導的交流，但還是有民間、學者之間的交流合作。

陝西考古博物館是大陸首家考古專題類博物館，於2012年籌建，2022年4月試開放，截至當時，陝西考古博物館的建設方陝西省考古研究院，收藏了從舊石器時代開始，各個歷史時期遺址、墓葬出土的文物標本等20萬餘件。

出席陝台文化交流周，也參觀了陝西考古博物館的前台北縣縣長、旺旺集團副董事長周錫瑋提到，館內一幅壁畫花費4年時間進行修復、搬移與組合，由此可見大陸對於古文物的維護、愛護、珍惜與分享，是我們應該好好學習的，這也是對於文化、文明的珍惜。

周錫瑋接著說道，這種文明和文化其實是在我們的思想裡面，在我們的創意裡面，甚至在我們未來世界環境的創造裡面，是一個非常美的基礎。大陸從考古學到自然環境的維護，再到文物的回復與分享，這種精神是讓大家感到敬佩的。