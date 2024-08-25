據統計，台灣共有489家博物館，去年大陸博物館備案數量則達到6833家。大陸的博物館數量是台灣的近14倍之多，兩岸博物館的發展之路也迥然不同。有台灣學者認為，大陸博物館就像大海，能海納百川；台灣博物館則像小池塘，朝向精緻發展。

近日，2024陝台文化交流周主要活動之一的「中華歷史文化傳承與發展研討會」於西安舉行，在會上以「博物館的發展潮流：兼論研究方法」為題發表演講的前輔仁大學博物館學研究所所長、上海笛德侯文化實驗室主理人朱紀蓉，於場邊向本報分享她所觀察的兩岸博物館現況。

兩岸博物館的展覽形式大有不同，朱紀蓉指出，多數的大陸博物館是由上而下的，如同教科書一般，教導何謂考古、介紹畫作等，屬於較單純的訊息傳播，參觀者主要是去學習知識。

至於多數的台灣博物館，除了訊息傳播之外，還引導參觀者思索更多。朱紀蓉觀察到，台灣的博物館相對開放與多樣化，並鼓勵思考：「會不會還有另外一種方法，可以去詮釋同樣一件東西？」但在她看來，未必能就此認定兩岸博物館孰好孰壞，朱紀蓉直言，由於大陸文物太多，光是發掘文物並送到博物館裡進行展示，就需要花費許多工夫。

相對於大陸持續有新的文物出土，總是能使人耳目一新，台灣在既有文物之下，則朝著精緻化發展。朱紀蓉提到，雖然文物有限，但在詮釋方面，台灣的博物館會從不同面向去展現、講不同的故事；另在與觀眾溝通互動上，台灣的博物館可以做得很精緻、與不同的社群發生連結。

談及大陸博物館發展現況，朱紀蓉認為模板化與實驗是同時存在的；她比喻，大陸就像一片大海，大海裡面什麼都有，可以海納百川；台灣則像一個小池塘，乾乾淨淨的、也很精緻。

此外，兩岸社會對於參觀博物館的氛圍也有很大差異，朱紀蓉說道，大陸的博物館暑假期間都是爆滿，家長捨得花錢讓小孩去博物館上文化課，有非常強的學習精神；在台灣則較少有此狀況。