黃河流域河南城市生態環境之「變」。圖為今日小秦嶺生態保護區鬱鬱蔥蔥，遊人如織。（人民網）

黃河流域河南城市生態環境之「變」。圖為孟津黃河溼地國家級自然保護區步道。（人民網）

黃河流域河南城市生態環境之「變」。圖為大陸國家二級保護動物鴻雁在孟津黃河溼地國家級自然保護區棲息。（人民網）

人民網報導，河南省踐行「綠水青山就是金山銀山」理念整治黃河，近年來，從修復貧瘠礦山生態，減少汙水排黃河；到保護山水林田湖草沙，築牢黃河流域生態屏障，使得黃河流域生態品質指標穩中有升，在生態保護監管、溼地、生物多樣性保護和生態產品價值實現等方面，取得成效。

三門峽市澠池縣會盟投資公司副總經理李海波說，澠池縣高橋礦山區開採20餘年，產生大量地質環境破壞，經採取採坑回填、階梯法治理高陡邊坡、覆土平整、栽種綠化、修築截排水溝等措施。在魚鱗狀梯田種滿白皮松，完成後將可恢復林地627畝、草地1073畝，實現年蓄水能力9萬噸、固土1761噸。從根源處杜絕汙水直排黃河。可望今年10月完工後，恢復耕地1466畝，已規畫打造紅高粱、冬凌草中藥材種植基地2個千畝種植示範區，年收益320萬元（人民幣，下同）。

無獨有偶，作為黃河水源涵養地的小秦嶺，經過五十餘年黃金開採，破壞一定生態。2016年以來，小秦嶺關閉1000多個礦坑，拆除設施、清理礦渣、覆土覆網、種草種樹，實現生態環境轉折性變化。河南省2018年9月29日通過《河南小秦嶺國家級自然保護區條例》，2019年以來，該保護區先後監測到國家一級保護野生動物林麝、國家二級保護野生動物勺雞、黃喉貂、豹貓和大量紅腹錦雞活動蹤跡。

屬於三門峽市秦嶺東段洛河流域山水林田湖草沙一體化保護和修復工程的靈寶市黃土溝壑水土流失治理專案。總面積3萬9814.21公頃，將可年減泥沙200萬噸入黃河。

洛陽市孟津區北部孟津黃河溼地國家級自然保護區，橫跨黃河兩岸，居黃河中游向下游過渡地帶。其中鶴鳴湖溼地修復專案，以砂石廠清退、退養還溼、退漁還溼等工作，恢復自然溼地。成為珍稀候鳥重要棲地，有青頭潛鴨、黑鸛、烏雕、白天鵝、白琵鷺等一級和二級鳥類20餘種。

2020年以來，黃河幹流（河南段）水質連續達到Ⅱ類，劣V類水質斷面穩定消除。此前，河南省已完成黃河流域265家涉水汙染源提標改造，並與山東簽訂補償協定獲得生態補償金1.87億元。同時與山東、陝西簽訂跨區域、跨流域生態環境執法聯動協議，推動流域上下游聯防共治。下一步，河南將落實《黃河保護法》，加快實施「淨水入黃河」工程。