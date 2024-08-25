民眾黨主席柯文哲近日陷政治獻金申報不實風波，還身陷台北市長任內的京華城容積案。針對柯文哲如果被羈押了，民眾黨怎麼辦？前立委陳琬惠表示，這個階段內部忙著理帳，不會去討論這些事情。

主持人錢怡君24日在《TVBS戰情室》節目中問到，民眾黨內部有討論嗎？柯文哲若真的被羈押了，你們該怎麼辦？陳琬惠回應表示，這個階段內部忙著理帳，不會去討論這些事情。接下來面對危機處理，這次帳務處理已經壞到藍綠都跌破眼鏡，認為民眾黨怎會這樣處理事情以及危機。

陳琬惠接著指出，面對京華城，他們開了一個「民眾之聲」單方面說明，這是不對的。柯文哲接下來面對這些相關的案件，只是獨訪，或是在「民眾之聲」講一講，是沒辦法解決問題的。若是柯文哲的危機處理小組，一樣都是那幾個人，整個黨就會繼續被拖著，因為大家會往死裡打。

陳琬惠認為，柯文哲不要因為錯誤，讓第三勢力火苗熄滅，要想辦法讓它再長起來。如果他有發生一些問題，要讓大家共同來協助，講實話的人很少，敢講實話的人，都在地方滾來滾去，因此，若有機會就讓他們多參與，他們並沒有要回到核心，在黨中央的人也不要擔心，但要讓他們共同參與這些危機處理。