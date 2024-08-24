中年人的戀情很刺激？有網友在網上分享，因父母親於她國中時離婚，而她之後就被父親扶養帶大，直到前年父親交了1名小6歲的女友，雖然一開始阿公、阿嬤不看好戀情，但經爸爸的女友努力，終於讓長輩們接受與喜歡，但是，直到某次她暑假回家時，才知道爸爸與女友分手了，而分手的原因竟然是爸爸女友和叔叔發生關係。

一名網友在「Zuvio校園」發文，她提到爸爸在她國中時和媽媽離婚，後來就只剩爸爸在扶養她，直到前年爸爸交了1位漂亮又很正小6歲的女友，然而這段戀情一開始不被阿公、阿嬤看好，認為兩人的年齡差距太多，但是爸爸女友孝順又顧家，也慢慢獲得長輩們接受與喜歡。

網友表示，直到某次她因外地讀書趁暑假回家後，才得知爸爸與女友分手了，而分手的原因竟是爸爸女友偷吃叔叔，且常趁著爸爸不在家時發生關係，因某次爸爸提早回家後才發現兩人的姦情，如今，家中的氣氛非常尷尬，而爸爸因叔叔住在阿嬤家裡，也不回老家吃飯了，而整件事情阿公與阿嬤也還被蒙在鼓裡，讓她直呼「八點檔劇情竟出現在生活中」。

文章在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「哇！中年人的戀情這麼刺激的喔」、「果然女人永遠可以分裂男人間的關係」、「只能說城裡人真會玩」。