雞蛋是烹飪過程經常用到的食材。很多人打破蛋殼的時候，以單手握著雞蛋朝鍋邊、碗緣一敲，讓蛋黃蛋白流出蛋殼，不過，大多數人用這種打破蛋殼的方式往往無法保持蛋黃完整，甚至在成品上桌後歡喜開動卻吃到蛋殼，此外，這種破蛋方式還可能引發食安問題。烹飪專業人士推薦1個能夠安全破蛋的方式，可把上述各項風險降到最低，確保雞蛋出殼的品質。

綜合英國《每日鏡報》、美國《每日郵報》報導，美國現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）周四（22日）正式接受美國民主黨提名為2024總統大選候選人，她7月中發布的一支製作餅乾的烹飪影片最近在網路翻紅。賀錦麗以右手單手握蛋、朝缽盆邊緣敲破蛋殼的架式與細節動作，獲美食雜誌《美食美酒》（Food & Wine）譽為「專業水準」。

Harris has a whole series of cooking videos on her YouTube and one thing I’ve learned so far is that she’s got the one-handed egg crack down. pic.twitter.com/oNzjeKIztY — Jacob Rubashkin (@JacobRubashkin) July 22, 2024

《美食美酒》指出，她拿雞蛋的方式與許多人不同，而且用食指將蛋殼一分為二，這不是什麼超級困難的技巧，但需要一定程度的練習才有辦法做到。

不過，廣受歡迎的美國烹飪網站kitchn.com一名專業撰稿人不怎麼建議用這種方式打破蛋殼，原因至少有2個。第一，這種破殼方式很容易把蛋殼敲碎，導致細小碎片摻入蛋白甚至蛋黃之中，或者讓蛋殼碎片掉進鍋子或碗裡，也有可能刮破蛋黃。第二，蛋殼表面的細菌若未妥善去除，也可能經由這種破殼手法摻入雞蛋裡，若用於半熟或生吃的雞蛋料理，有可能吃壞肚子生病。

比起往鍋邊敲破蛋殼的方式，握著雞蛋在堅硬的平面輕敲，讓蛋殼輕微裂開，更能避免蛋殼碎片摻入雞蛋的狀況。

這名專業人士建議，有一種簡單又安全的方式可以完成這項任務，不具備任何廚藝技巧的人士也能勝任。首先，拿著雞蛋在一個乾淨堅硬的平面用適當的力道輕輕敲1下，這時蛋殼通常就會裂開，但不會導致蛋黃破裂或讓蛋殼碎成細小破片。

接下來，用拇指輕按裂縫處，讓雞蛋內膜破裂，再把龜裂的蛋殼緩緩拉開，讓蛋殼內的蛋白與蛋黃緩緩滑入鍋子或碗裡，不會沾到可能藏在蛋殼表面的細菌。多試幾次就會發現，比起在鍋邊敲破蛋殼，這種打破蛋殼的方式簡單許多。