【#壁咚政治】遭排擠流放台中?蔡壁如吐露心酸 喊話小草:穩住! 2026下一步? 關心的人都帶她去做"這件事" 20240824 ‪‪‪‪‪@中天電視CtiTv‬

前民眾黨立委蔡壁如24日在網路節目《壁咚政治》回應小編提問，包括是否被排擠流放？黨內有沒有內鬥？是否回到黨中央協助柯文哲？陳佩琪看房等問題，她都一一回應。

首先蔡壁如被問道，到底在民眾黨內被「誰」排擠離開黨中央，以致於流放到台中？蔡壁如表示，她從來沒有進入黨的核心，也從來沒有黨職，也沒有人能把她逼走。蔡壁如說，她在台中遊山玩水，過得蠻快樂的。面對最近風風雨雨，遠離塵囂，雖然有點小確信，但還是有點擔心。她也有信心，柯文哲能挺過這次風暴。

至於民眾黨到底有沒有內鬥？為何沒有待在中央黨部？蔡壁如也說，黨這麼小，還搞內鬥，「我是不喜歡啦！我還真不願意跟他們鬥」，有時候就會自動跳開。「我也聽過，他們也不期待我回去、不希望我留在台北，大家可能覺得我太兇、太認真了！」蔡壁如說，既然如此，她就到地方開疆闢土，遠離這場風暴，塞翁失馬，焉知非福！更何況，沒有贏得選舉、沒有贏得民心，那些都是假的。

她直言，就不用再討論什麼排擠或逼她出走，搞不好他們是貴人。她也很期待在2026，黨中央這些很有話題、很常上節目、一直被稱為什麼戰狼的人，既然是戰狼，就要出來戰、出來選，這是責無旁貸的任務。

至於和柯文哲的相處情形，蔡壁如回憶，她的論文案爆發，柯文哲也沒幫忙說什麼話，這也沒什麼意外，這就是他的個性，不太會去安慰別人，「對我來講，我不在乎」。蔡也說自己公私分明，不論是醫師和護理師、市長和辦公室主任，「我跟他不是朋友」，「我也跟柯文哲說，我和他不會是朋友關係」，如此才能謹守幕僚本分。不過她現在算是地方樁腳，這時柯才須要平等對待。

對於陳佩琪看房子，蔡壁如披露，柯文哲不論在台大醫院或是市府都很忙，長期忽略陳佩琪，小孩子長大後，陳自己說好像有點憂鬱。這個社會把陳佩琪放大了，她講說看房子，純屬私人行為，但因為柯文哲是政治人物，又處於風暴當中，陳佩琪被放大幾百倍，辛苦了！

柯文哲為何沒有開口邀請回黨中央？蔡壁如認為，她這時候回黨部，除了七嘴八舌外，對解決問題沒什麼幫助，也無濟於事，此時此刻，還是不要回去，回去好像只是添亂的。