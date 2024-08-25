56歲女星張敏過去演出《賭聖》電影中「綺夢」一角走紅，成為初代「星女郎」。2017年傳出她包養一位小她10多歲的導演、製作人師兄梵，但被她否認。最近她曬出與「玉女掌門人」周慧敏的合照，兩人的蕾絲情也被重提。對此，張敏17日發文，意有所指表示人生沒那麼複雜，「追趕不上的不追」。

張敏日前曬出和周慧敏合影，兩大女神同框給網友滿滿回憶殺，有網友挖出兩人過去合作《妖魔道》等電影，張敏還曾在微博寫情詩告白周慧敏，表示：「請許我守住輪迴與你同在」，引來網友狂傳兩人過去有過曖昧。而周慧敏沒把話說死，回應：「原來無論世界怎麼變，只要在妳旁，就被妳滿滿的愛擁抱著，一如既往」，承認兩人確實有多年好感情。

張敏發文分享近況。（圖／翻攝自張敏Cm微博）

張敏曾創造不少經典角色造型。（圖／中時資料照）

近日，張敏疑似回應感情狀態，在微博曬出自己戴眼鏡的自拍照，大方說：「追趕不上的不追，不屬於自己的不要，挽留不住的不留，生活哪有那麼複雜？ ！ ！ ！」吐露自己的心聲，網友則歪樓說：「這小妹妹是誰？」、「追風趕月別留情」、「複雜的是人」、「離開那位醜男多好」。

張敏曾與王祖賢、葉蘊儀、周星馳合作。（圖／中時資料照）

張敏與劉德華。（圖／中時資料照）

張敏與「紅姑」鍾楚紅。（圖／中時資料照）

張敏近年一心向佛，年輕時也曾大方分享對感情的想法，直言如果遇到喜歡的人，會拋下女神身段主動追求。她曾與「京城四少」之一的汪雨傳交往，因趙薇介入戀情告吹；隨後又傳出她與經紀人劉永輝閃婚、閃離，她受訪澄清：「我從來沒有結過婚」；2017年她公開與師兄梵的戀情，稱呼對方是「夫君」，接受港媒專訪時承認兩人交往，並強調雖然自己年紀比對方大，「我想澄清沒有包養過他」。