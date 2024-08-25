娛樂帝國迪士尼傳來捷報，2024財年第三季整體串流業務首度實現獲利。背後，是傳奇執行長艾格回任後，透過精簡支出、擴大分眾，打出的漂亮一役。

「很高興能重返D23！」美國加州當地時間8月9日晚間，華特迪士尼（以下稱迪士尼）執行長艾格（Bob Iger）登上兩年一度的「D23迪士尼粉絲大會」舞台，在萬人掌聲中分享自己回歸的喜悅。

這位被稱為迪士尼傳奇執行長的人物，曾在2005年到2021年間，帶領迪士尼陸續收購皮克斯、漫威、盧卡斯影業及21世紀福斯等電影公司。在他任內，迪士尼的市值翻了四倍，從原本500億美元（約1.6兆新台幣）成長至逾2500億美元（約8兆新台幣）。

早在2021年底卸任的他，卻因涵蓋迪士尼串流業務的DTC（Direct to Consumer，直接服務消費者）部門遲遲無法獲利，甚至在2022年出現單季15億美元（約480億新台幣）虧損，不得不在2022年底重出江湖，並啟動一連串救火策略。

外界都睜大眼睛看這位傳奇執行長如何挽救迪士尼的同時，艾格也不負眾望，在上任一年半後繳出亮眼成績單。

砍支出 產製重質不重量

攤開迪士尼財報，2024財年第三季，包含Disney+、Hulu、EPSN+等平台在內的串流業務，總收入近64億美元（約2048億新台幣），比去年同期成長15％，獲利達4700萬美元（約15億新台幣），是迪士尼所有串流部門首次共同獲利。這位傳奇執行長，是如何扭轉頹勢，帶領迪士尼串流事業轉虧為盈？

艾格的第一步，是大砍支出，精簡各項成本。他一上任，就在2023年初祭出撙節政策，宣布裁員7千名員工，並削減55億美元（約1760億新台幣）成本。

這項看似降低成本的策略，代表的，其實是迪士尼不再採取「片海戰術」來增加內容數量，而是要透過影片減產，提升每部作品的品質。

原來，上一任執行長包正博（Bob Chapek）看準疫情下串流當道，2022年一舉砸330億美元（約1.06兆新台幣）、規畫近兩百部作品擴充原創內容，相比前一年的內容投資金額大增3成。

但，他的大撒幣策略卻因重視快速，導致製作水準下降，多部電影票房滑鐵盧。在2022年全球最賠錢電影排名中，迪士尼發行的《奇異冒險》、《阿姆斯特丹》及《巴斯光年》就包辦前三，分別虧損超過1億美元。也難怪艾格一回鍋，就積極實行汰弱留強策略，把提升品質視為重中之重。

「目前迪士尼出片節奏已放緩。」迪士尼娛樂公司聯合主席柏格曼（Alan Bergman）也證實這個說法。他指出，目前皮克斯和迪士尼動畫工作室每年約產出一部動畫電影；漫威則是三部電影和影集。

「用量轟炸，卻不講求品質，已經不管用了。」台灣電影行銷公司牽猴子創辦人王師解釋，疫情結束後，人們的體驗場域已經從家裡客廳回到電影院，迪士尼必須靠品質取勝，才能贏回閱聽人的心。

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