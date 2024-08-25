對英特爾來說，如果有一顆萬靈丹能解決所有問題，那它的名字應該就叫「18A」。這顆靈藥能否有效，就看英特爾明年在輝達加入PC處理器戰局後，能不能繼續勝出，2025年將是英特爾發展的分水嶺。

18A是英特爾2025年將量產新製程的名字，也是英特爾推動四年五個技術節點，在製造技術上追趕台積電計畫中的最後一個技術節點。根據《財訊》雙週刊報導，台積電董事長魏哲家曾表示，台積電的N3P技術足以和英特爾的18A技術匹敵。現在，英特爾正集中全力，希望製造技術的突破，能同時解決英特爾在處理器市場和晶圓代工市場的困境。

處理器、代工困境來自製造

但是，從8月1日英特爾第二季法說會的結果看來，英特爾正面臨最重要的金雞母——處理器部門獲利不如預期，以及晶圓代工部門投入新製程、成本上升導致虧損的雙重挑戰。

今年，AI晶片大紅，競爭者如輝達的營收，較去年同期大增近3倍，但英特爾第二季法說內容顯示，英特爾第2季營收按公認會計準則較去年同期下滑一%，淨損16億美元，去年同期英特爾淨利則為15億美元。

英特爾執行長基辛格在法說會中坦言，「雖然產品和流程不斷改善，但第1季獲利令人失望。」觀察這一季，英特爾最重要的金雞母，負責處理器事業的客製化運算部門（CCG），營收僅74億美元，雖較去年同期增加9九%，卻較上一季下降1%。但反觀競爭者超微，終端事業部門第2季營收，不但較上一季增加9%，更較去年同期大增49%。

《財訊》雙週刊指出，英特爾的資料中心與AI事業群（DCAI）和網路及邊緣事業群（NEX）表現也不理想，前者營收較去年同期下滑3%，後者營收較去年同期下降1%。在獲利方面，雖然英特爾三大事業部門這一季獲利29.12億美元，較去年同期增加，但晶圓代工部門的虧損就達到28.3億美元，讓英特爾帳上出現3千5百萬美元的營業淨損。