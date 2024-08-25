根據《財訊》雙週刊報導，美國哥倫比亞特區地方法院於8月5日判決，谷歌每年斥資數百億美元以維持全球預設搜尋引擎地位，違反了《反托辣斯法》。這個判決對於美國科技巨擘的競爭規則，是一項重大里程碑。

美政府反壟斷 判谷歌違法

對於網路使用者而言，「谷歌」既是名詞，也是動詞，這也反映出這家公司在人們生活中的重要性。美國司法部2020年的起訴書指出：「多年以來近九成美國人使用谷歌搜尋，谷歌卻利用反競爭手法擴展自己在搜尋和搜尋廣告業務的壟斷地位。」這使得廣告商需要支付更高的費用，才能出現在谷歌的搜尋結果中，消費者則被迫接受谷歌的政策、隱私保護和對個人數據的使用。

此一訴訟案歷經4年，包括長達十個星期的開庭審判，傳喚谷歌、微軟、蘋果等高階經理人的詳細調查。聯邦地區法院法官梅塔（Amit Mehta）在厚達277頁的判決書中判定：「谷歌是壟斷者，而且為了維持獨占一直在壟斷。」

在谷歌的案件中，數據被描述是極為重要的資產。用戶查詢流經搜索引擎的數量愈多，收集的數據就愈多；這些數據隨後被用來改進搜索結果，吸引更多用戶並生成更多數據。

《財訊》雙週刊指出，由於谷歌是純網路公司，無法搭配硬體銷售，因此對合作夥伴慷慨付款是最便捷的途徑。僅在2021年，谷歌就支付263億美元給相關公司，以確保其搜尋引擎成為網路瀏覽器和智慧手機的預設選項，以保持市場主導地位。根據開庭時的報導，搜尋引擎為谷歌帶來超過1千6百億美元的廣告業務，占谷歌母公司字母公司營收的大部分。

壟斷市場的舉動受益者不僅是谷歌，蘋果也從中獲利。自2002年以來，谷歌一直是蘋果設備上Safari瀏覽器的預設搜尋引擎。美國司法部的文件也意外披露，谷歌於2022年支付蘋果將近兩百億美元，以換取iPhone、iPad、Mac的Safari預設搜尋引擎。法院證實，谷歌2022年的天價付款占當年蘋果營運利潤的17.5%。