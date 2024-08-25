下據傳零售業界有個說法，「這個世界上只有兩家便利商店，7-11和其他便利商店。」但如今，竟有「其他便利商店」想收購7-11。

根據《財訊》雙週刊報導，本週一（8月19日），7-11日本母公司Seven & i Holdings證實，收到加拿大便利商店巨擘Alimentation Couche-Tard的收購提案，並成立專責委員會，針對這項收購案進行評估。

雖然Seven & i Holdings未透露提案內容，但上述消息一出，Seven & i Holdings股價應聲大漲逾20％，將市值一口氣拉升到380億美元以上。據Couche-Tard股東估算，收購金額可能需要400億美元。

早就看上7-11 2005年曾提議收購

假如Couche-Tard成功收購Seven & i Holdings，將成為他國企業對日本企業最大規模的收購案。目前Seven & i Holdings擁有7-11、Speedway便利商店共計約8萬3000間門市；Couche-Tard和旗下品牌，則有超過1萬4000家便利商店。

事實上，Couche-Tard創辦人兼董事長布夏爾（Alain Bouchard），早在2005年，便有意收購Seven & i Holdings，還前往東京，與Seven & i Holdings創始人伊藤雅俊（已於2023年過世）會面，但雙方並未取得共識。

今年75歲，被加拿大媒體封為「便利商店之王」的布夏爾，靠著白手起家，建立屬於自己的零售通路王國。

9歲那年，布夏爾父親創立的道路挖掘工程公司因經營不善破產，一家人流離失所，只能住在可由拖車搬運的「移動式房屋」。

白手起家 雜貨店工作啟發經營興趣

布夏爾的父親花了10年，才把債務還清。根據《財訊》雙週刊報導，當時19歲的布夏爾，和哥哥在1間名為Perrette的雜貨店工作，勤奮的態度，讓他很快就被上司拔擢，負責展店，接著又升任為地區主管，在Perrette的184間店面中，有100家是由布夏爾籌畫開設。

Perrette的工作經驗，啟發了布夏爾對經營便利商店的興趣，「我喜歡保持店內清潔，為顧客服務，把商品從這裡放到那裡，觀察顧客的反應，這是我很喜歡的事情。」布夏爾說。

之後，布夏爾加入Provi-Soir便利商店，持續累積零售業資歷，並於1980年創立Couche-Tard，在魁北克省拉瓦爾（Laval）開設第1間店，運用過去學到的展店策略快速拓點，5年後，Couche-Tard便利商店便擴增至34間。

靠併購擴大事業規模 市值超過570億美元

1986到1996年，可謂布夏爾事業的高速發展期，他藉由一次又一次的併購，擴大其零售通路王國規模，連他的前東家Provi-Soir，都有245間門市，被納入Couche-Tard麾。