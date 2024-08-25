在美國降息前，國際股市近期幾乎以V型反轉上升，建立低檔支撐；台股以台積電、廣達、大立光等為主的大聯盟，受惠蘋果及輝達訂單股價活力強。而台灣資金多，資產營建股還是相當搶手；另一類是高獲利、高配息但股價跌回起漲區的優質股，可攻可守。

全球央行在二十二至二十四日陸續召開大會，市場正等待美、日行長說話，此前英國已先降息，而美國前周公布的ＣＰＩ及ＰＰＩ狀況都在控制中，市場樂觀以待降息，近期聯準會官員發言大多偏鴿派，預計九月降息一碼是基本的預估，至年底前有機會降息約三碼。

在降息預期下，美國十年期美債殖利率下跌至三．八七％，所以美元指數持續走弱跌破一○二，觸及三月以來最低，其他貨幣則相對升值。此外，零售銷售偏佳，沃爾瑪股價創新高，業績偏向較好狀況。美中不足是中東緊張局勢升溫，黎巴嫩真主黨對以色列北部發動無人機攻擊，並確認造成兩人死亡。美國國務卿布林肯則持續調停。

台股漲跌看ＡＩ臉色

這次美股幾乎又是Ｖ型反彈，標普及道瓊幾乎已反彈回八月初下跌那段的八成，那指反彈七三％，反彈超過三分之二，意味低檔已轉為支撐。獨費半僅反彈六成左右，相對較弱勢。所幸當初領跌的輝達及台積電ＡＤＲ都反彈七四％及六五％左右，博通、臉書、海力士、蘋果表現都不錯。只要費半站穩五一○○點之上就屬強勢。歐洲以德國為主站上季線之上，香港及日韓股市表現也都還不錯，接近季線。

美元轉弱，其他貨幣升值，國際熱錢再度湧向台灣，而台灣本身錢就很多，近六年平均以每年三兆速度增加，熱錢流進台灣一般不是進入股市就是房市。而政策上對於銀行房地產放款緊盯不令其超標，所以資金再度轉向股市還是可預期，只要景氣不變。當然外資期貨空單還在三萬口以上，必須注意。

這次台股隨國際股市反彈，但明顯不比過去強，累計彈幅略低於費半、日、韓，只有櫃買指數一馬當先在高價及台積電大聯盟相關股強勢上升下，指數累計彈幅一度高達八成，緊追道瓊及標普。

這次下跌主要還是在輝達新一代Blackwell AI伺服器傳聞出貨延期，台股去年以來之所以上漲幅度冠居全球，主要就是拜ＡＩ興起之賜。而觀察先前公布的台灣出口，帶動經濟成主力就是資訊電子產業方面，電子零組件業產值較上年同季增加二四．八％，其中積體電路業因ＡＩ與高效能運算需求強勁，挹注十二吋晶圓代工持續增產，產值攀升至九七○七億元，為歷年同季新高，年增三七．七％，僅面板及其組件業受終端電子產品需求疲弱影響而減產，產值年減五．二九％，抵銷部分增幅。

另外，電腦電子產品及光學製品業產值四一○五億元，創歷年單季新高，較上年同季增加五六％，所以台股能否繼續上漲，還是得看ＡＩ臉色。所幸輝達Blackwell稍微遞延出貨，但原來的H100晶片還是供不應求，二十八日輝達公布財報就可知道。事實上，近期美股反彈，除了超強的零售沃爾瑪及軍工的洛克希德馬丁股價創新高外，其實臉書、蘋果、輝達等反彈幅度都超過七五％，蘋果新機下月將發表帶動光學鏡頭如大立光、玉晶光七月營收都創今年新高，八月看好未變，市場對蘋果並未因為巴菲特等大咖第二季賣蘋果而看淡，蘋果總市值三．四三兆美元仍居全球之冠，微軟三．一六兆美元也在今年高峰。而輝達經過反彈，總市值再度重返三兆、至三．一三兆美元，略低於微軟居第三名。

台達電液冷散熱後來居上？

先前市場對於ＡＩ雜音在於龐大金額投入，何時回收卻無人敢說。但最近谷歌前執行長演講，直言大公司對於投資ＡＩ並未手軟，每家都是數百億美元乃至一千億美元投資，直言ＡＩ的興起及投資是提升企業競爭力不歸路，現在保守將來就趕不上。另一種說法是ＡＩ製作如TikTok影片用不到一分鐘。他說現階段ＡＩ晶片還是輝達一家獨大，持續看好其主導市場。

市場究竟要輝達何種價位？很難說。看看特斯拉的馬斯克及臉書的祖克柏依舊扒著輝達黃仁勳，就算微軟、谷歌各有其發展計畫，但一時之間還是難以撼動輝達。只要輝達ＡＩ持續壯大，台灣電子業就有機會，再加上蘋果訂單，能夠同時有這兩大客戶的台灣電子業業績應該還是不錯。

這次台灣下游主要代工廠如廣達、鴻海、緯創、緯穎等股價拉回雖反彈力道不是太強，或是高價的Blackwell稍微遞延出貨營收有些影響，但該來的還是要來，明年上半年業績可能出現較大成長。

再者零組件部分，液冷式散熱將成主流，檯面上奇鋐及雙鴻一直說有此技術且將出貨，但是鴨子划水的台達電卻有可能後來居上，加上台灣電力供應吃緊，台達電在儲能及節能的發展也獨步全台，投信買進者並不多，可注意法人買盤（該公司配息條件較不符合高息ＥＴＦ）。

台積電這次從八一三元反彈，領先彈升至季線之上，彈幅也接近七成，屬於費半強勢股。若以ＡＤＲ總市值來看，依舊逼近九千億美元，從第二季財報可以看出，中國加價下單相當積極，所以ＥＰＳ高於預期，這種情況第三季還在進行中；又有輝達及蘋果手機晶片訂單（約占二五％），加上全力擴產先進封裝，包括辛耘、萬潤、弘塑、均豪、志聖、均華、旺矽、家登、閎康、信紘科等大聯盟友軍，第二季獲利都相當漂亮，台積電這次公布今年資本支出計畫拿出十％、約三○億美元（約一千億台幣）投資，且明後年都將持續，真的可以養大很多相關供應鏈，上述這些公司中長多不變。

ＥＴＦ籃內個股有不少奇兵

台積電ＡＤＲ市值逼近九千億美元，若見到美國前五大科技公司總市值再度創高，那麼台積電可望再創歷史新高價。

另一大景氣逐步上升就是被動元件，以七月營收來看就有國巨、立敦、鈺邦創歷史新高；創今年新高則有興勤、立隆電、大毅、華新科、禾伸堂、臺慶科、金山電等，算是相當整齊好轉。龍頭國巨除權後股價降至六五○元以下，以先前法說會看好下半年景氣，且營益率已重返二○％以上，上半年ＥＰＳ十九．八元，全年預估向四五元挺進，本益比尚未達十五倍，並不高，且該股通常有落後上漲習性。臺慶科則是單季ＥＰＳ從一．一六元來到二元附近，股價才突破年線可一併注意。

此外，自從ＥＴＦ大舉進入市場，對於納入個股，股價通常先拉升一段籌碼建立完後，股價又回到幾乎是起漲區。若是今年獲利還是不錯，似乎又將是買點。以漢唐來看，三月初股價從三百元以下大拉至四四八．五元，而後震盪拉回接近六個月，股價又回到三三○元附近，該公司上半年ＥＰＳ十三．一五元，若以半年報來看，獲利又創新高，預估今年ＥＰＳ約二八元附近，那麼ＰＥ不到十三倍，若以平均配息率七五％計算，明年又將配發二一元以上，預估殖利率超過六％，值得注意。

同樣情況也出現在力成身上，預估今年賺高過一個股本不難，以配息率七成計算，殖利率接近五％。何況該公司在ＨＢＭ及面板及扇出型封裝都有技術，看看獲利約只有六成的京元電兩者股價相差不到二五元，也是可留意。

汽車ＡＭ族群半年報突出

傳產股方面，上半年獲利以汽車ＡＭ族群最整齊，龍頭東陽上半年ＥＰＳ三．七四元，較去年同期二．一一元成長；堤維西上半年ＥＰＳ三．六六元，較去年同期的一．三三元倍數成長；帝寶上半年ＥＰＳ十．二四元，也較去年同期的六．七元成長。

龍頭東陽股價在三月初被ＥＴＦ資金一口氣拉升至一三四．五元，如今又回到九三元附近，對照今年預估ＥＰＳ上看七元．五以上，ＰＥ不到十三倍，且比照今年配發四元股息，配息率約七八％，則明年將配發五．五元上下，如此預估殖利率接近六％。堤維西獲利成長，明年配息可望提升。高價的帝寶以今年ＥＰＳ有機會超過二○元，股價不到兩百元頭，不論是ＰＥ或預估殖利率都不錯。東陽去年底及今年初連續買進近二萬坪土地擴廠，替未來營收大成長埋下伏筆。就算未蓋廠，買了土地帳上也賺錢了！

再來是近期連續被外資調升評等的自行車雙雄巨大及美利達，外資指出，從自行車族群指標股的第二季財報與七月營收，印證先前提出的利多題材正在發酵，像是去庫存快速下降，巨大ＯＥＭ銷售自七月起提升，是回補庫存需求的早期訊號。另外，營益率則連三季上升。

《先探投資週刊2314期》

外資預期，自行車下半年可望加大回補庫存力道，部分美國自行車零售商研判去庫存已過，並預料二四、二五年消費者將會回籠；整體而言，看好巨大、美利達的美國業務下半年就會出現年成長佳績，歐洲區域業務則稍晚至二五年翻揚。再者，自行車零組件製造商釋出，新設計車款將在二五年三月發表，意味自行車明年有望迎來換車潮，巨大與美利達都會受惠，現在雙雄正處於中期低檔。

全文及圖表請見《先探投資週刊2314期精彩當期內文轉載》