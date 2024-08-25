命理專家雨揚老師在臉書上分享8／25〜8／31的12生肖運勢，本周好運前3名分別是生肖蛇、兔、牛，其中第1名屬蛇者掌握職場更多資源，在未來發光發熱；第2名屬兔者愛情運幸福美滿，單身者遇見志趣相同的對象；第3名屬牛者財運高漲，業績大升滿手獎金。

★風水輪流轉，下周會更好！

★★再多加把勁，運勢會提升！

★★★穩定發展，平安是福！

★★★★掌握先機，蓄勢待發！

★★★★★吉星高照，好運臨門！

本周前三名：蛇、兔、牛

▌鼠

事業★★★ 愛情★★ 財運★★

工作運平穩，雖然負責的業務或項目有所異動，依然能很有效率地釐清思緒，並有條不紊地將待辦事項逐一處理，沉穩表現備受肯定。愛情運低迷，單身者和心儀對象的價值觀相差甚遠，導致彼此漸行漸遠；有伴者可以常和伴侶分享生活點滴，以免跟伴侶太疏離，引發不必要的爭執。財運走下坡，建議應盤點手上的投資品項，並設定停損點，避免收益由盈轉虧。

▌牛

事業★★★★ 愛情★★★★ 財運★★★★

事業運暢旺，由於平時廣結善緣，讓你在工作中面臨難關時，總能得到前輩的點撥與幫助，做起事來順風又順水。桃花朵朵開，單身者可選擇信譽良好的交友網站，有望從中遇到相契合的對象；有伴者可約伴侶一起觀賞愛情電影，回味初戀時的甜蜜時光，有助增長彼此感情。財運高漲，業績大幅上升讓你喜獲滿滿獎金，把握時機做好理財，才能逐漸放大財富。

▌虎

事業★★ 愛情★★ 財運★

職場運下滑，工作時應保持專注，且要仔細處理經手的事務，切莫因個人疏失而造成失誤及延宕時程，造成同事的困擾，也讓主管對你大為扣分。愛情運低迷，單身者容易因過於投入工作中，忽略經營人際關係，而錯失戀愛機緣；有伴者在跟伴侶相處時，應更貼心地思考另一半的需求，才不致讓對方失望。財運欠佳，不宜亂投資，在網路購物時，也應多方查找評價，以免遭受詐騙而損失不少錢財。

▌兔

事業★★★★ 愛情★★★★★ 財運★★★★

工作步步高升，由於你時刻關注市場動向，並願意多接地氣地瞭解客戶需求，讓你能順利制定出優秀的新方案，廣獲各方好評。愛情運幸福美滿，單身者有望在參加藝文展覽時，遇見志趣相同的對象，兩人一拍即合，感情迅速升溫；有伴者可在生活中多營造情趣，偶爾為另一半獻唱情歌，會讓對方滿心感動。財運亨通，創業者有機會憑藉新研發的產品，獲得滿滿的獲利。

▌龍

事業★★★ 愛情★★★ 財運★★★★

事業運穩定，透過周密的規劃及整合能力，可徹底掌握新專案進行的節奏，強大的協調能力，使同仁們對你大為讚賞，長官也十分肯定你的能力。愛情運平順，單身者可把握時機多向心儀對象示好，讓彼此關係更上一層樓；有伴者可邀約伴侶一起規劃未來藍圖，討論出一個雙向奔赴的美滿願景。財氣滿滿，有機會得到公司的獎勵，創業或斜槓的人也可增加額外收入，進帳豐厚。

▌蛇

事業★★★★★ 愛情★★★★ 財運★★★★

職場能見度大增，由你主導的大型專案備受各方好評，且公司的業績也隨之上揚，多方邀約不斷，讓你掌握更多資源，在未來發光發熱。感情運甜蜜，單身者可嘗試親手做甜點或其他的手作小物來贈送給心儀對象，你的用心將令對方感動萬分；有伴者可嘗試變化造型，你的新面貌會讓另一半為之驚豔，更加愛你。財氣極佳，斜槓的人可推出更多的創意作品，並結合網路平台販售，添增更多收入。

▌馬

事業★★ 愛情★★★ 財運★★

事業運低迷，建議放棄單打獨鬥的做事風格，多運用團隊的力量，借力使力，才能發揮出最大的效益。感情運尚可，單身者可請同事或朋友幫你留意適合的交往對象，有望順利脫單；有伴者應多主動關心伴侶，或可相約在清早或傍晚一起去散步，有助增進健康和感情。求財不順遂，切莫因一時心軟而答應不夠熟識的朋友來借貸，以免求償無門，痛失一筆財富。

▌羊

事業★★★ 愛情★★ 財運★★

職場運平順，在和其他部門對接時，應注意細節，並保留溝通時的書面紀錄，若日後有誤會時，才有更多的佐證資料。愛情運走下坡，單身者在面對追求者時，容易過度矜持，導致彼此關係越來越疏離；有伴者容易在一些小事上跟另一半起爭執，應多傾聽、多包容，才不會讓彼此誤會漸深。財運受阻，在處理財務時要格外謹慎，投資時更要保守為上，以免賠了大筆錢財。

▌猴

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★★★

事業鴻運當頭，善於結合周遭的人脈資源，讓專案的進展更加順暢，你的辦事效率及應對能力，讓你獲得高層的青睞，有望獲得升職的機會。愛情運平穩，單身者可多瞭解心儀對象的興趣，建立共通話題，讓對方感受你的用心；有伴者可在閒暇時與另一半逛逛花市，或者看看展覽，營造生活的小確幸，提升彼此關係。財運大好，可斜槓開展副業，有機會賺取更多的報酬。

▌雞

事業★★★ 愛情★★★★ 財運★★★

職場運普通，面對不熟悉的業務範疇，可先參考前輩的建議與想法，有助於做出正確的抉擇。愛情運佳美，單身者可主動出擊，並安排一場別出心裁的約會，可望開展一段浪漫的新戀情；有伴者可適時分擔家務，減輕伴侶的壓力與辛勞，讓另一半倍感窩心。財運尚可，可透過專業分析與建議，找到適合自己的理財方式，使財富倍增。

▌狗

事業★★★ 愛情★★ 財運★★★

工作運平順，可走出舒適圈，勇敢嘗試跨領域的業務，有助開拓眼界，為事業帶來全新的展望與契機。愛情運低迷，單身者應拉長對新對象的觀察期，以免錯付真心，讓付出感情的你受到傷害；有伴者切莫因為工作忙碌而忽略了伴侶的感受，導致彼此間產生隔閡。財運穩定，可透過各類型合作案，為自己賺取更多收入。

▌豬

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★★

職場運平步青雲，有許多異業合作的邀約找上門，建議可和對方強強聯手，一起打造更多商機，締造更亮眼的成績。感情運順遂，單身者可多參與簽書會或社團活動，有望從中遇到自己心動的對象，成就一段美好緣分；有伴者可邀約伴侶一起環島旅行，細細品味沿路的美好時光，為感情增溫。財運頗豐，可趁此時嘗試一些新的投資方案，可望獲得更多利潤。

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