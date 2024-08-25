女子小萱指控丈夫阿國（均化名），婚後22年竟然與女同事歡歡（化名）發生外遇，2人在2022年11月起，逾越一般男女正常社交的交往行為，並且還在歡歡的住處同居迄今。不滿2人所為，已侵害她基於配偶關係之身分法益，而且情節重大之，導致她精神重大損害，因此依法提告連帶賠償60萬元。

法院審理，阿國辯稱，他並未有與其他女子交往，僅單純想與小萱離婚，才會自稱有外遇對象，他與歡歡並不熟識，小萱以此認為，他有逾越正常男女交往關係，實屬誤會。

歡歡則表示，她就早已經與阿國斷絕聯繫，並未侵害小萱的配偶權。退步言之，縱然認定她有侵害小萱配偶權之事實，但她請求的賠償金額也過高。

法官檢視小萱與阿國的對話錄音，可認阿國向小萱承認有做出背叛婚姻的事情，並且與外遇對象歡歡同住，2人所為嚴重破壞小萱的婚姻，阿國違反夫妻互負的忠實義務，已侵害小萱基於配偶關係之身分法益，並且情節實屬重大。

另外，阿國與歡歡的LINE對話內容，阿國：「老婆睡了嗎？」、歡歡：「你在哪？她怎麼樣了？」、阿國：「在外面。」、歡歡：「你被趕出來？」、阿國：「嗯？」、歡歡：「那你現在要去哪？」阿國：「去找妳。」、歡歡：「我在小琉球，你晚上要睡哪？沒好好安撫她嗎？」

阿國：「怎麼安撫，她很生氣、很難過。」、歡歡：「如果你要回到她身邊，一定要跟我切斷，不然她很難接受。」、阿國：「我跟她說對不起，也對不起妳。」、歡歡：「你現在除了安撫她，跟我斷了，還能怎樣？你沒有對不起我，是我不該招惹你的。」

阿國：「妳斷得了嗎？妳沒愛我嗎？」、歡歡：「我斷不了也得斷。」、阿國：「是嗎？妳做得到嗎？」、歡歡：「我愛你，可是她知道了我能怎辦。」

法官審酌，小萱與阿國的婚姻關係約22年，因阿國與歡歡的不正常往來行為，導致小萱身心受創，並斟酌彼此的身分、地位、經濟能力、侵權行為持續期間、小萱所受之精神痛苦等。日前依法宣判，小萱請求連帶賠償精神慰撫金，以40萬元為適當。可上訴。