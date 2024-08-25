男子阿國（化名）與妻子在1985年收養小萱（化名）為養女，但阿國指控，小萱後來假造授權書，將他在美國的房產設定抵押後貸款，用來賠償職務上侵吞的款項，還無視他在2017年罹患漸凍症，不聞不問也未善盡為人女兒的責任，明顯是惡意遺棄，因此憤而依法請求宣告終止收養關係。

法院審理，阿國的兄長到庭證稱，阿國與妻子於2010年在台灣居住至今，而小萱則是都住在美國，並且同時具有我國及美國國籍。法官認，依照涉外民事法律適用法第6條之規定，就小萱之部分仍應適用我國法，故本件有關應否宣告終止收養雙方收養關係之法律，即應適用我國民法。

阿國的兄長表示，阿國當年將美國房產免費給小萱居住，但阿國後來想要出售房地時，發現小萱竟已拿去設定抵押借款，用來賠償她工作上侵占的款項；而阿國2017年間確診罹患漸凍症，小萱卻僅在當年探望過1次，此後再也沒有回來台灣。

然而，小萱經法院相當時期受到合法通知，卻位於調查期日到場，也未提出書狀爭執，依法視同自認阿國主張為真實。

法官審酌，小萱無視阿國夫妻的養育之恩，竟假造授權書盜用房產借款而取得不法利益，且無視阿國罹患重大疾病，長期未能照顧及探視，阿國夫妻對於小萱所為難以接受或容認。

法官認，阿國夫妻與小萱的親子感情及信賴，確實已因小萱所為出現破綻，進而與收養係為成立擬制親子關係之本旨相違。日前依法宣判，收養之目的既無從達成，堪認阿國夫妻主張有難以維持收養關係之重大事由存在，應屬可信。因此阿國夫妻請求宣告終止收養關係，自屬有據，應予准許。